L’écrivain en chef de Loki a une explication déroutante pour cette référence des agents du SHIELD

Loki est enfin arrivé, ramenant le dieu de la malice préféré des fans pour une autre série de chaos et d’intrigues. Mais avec la nouvelle émission Disney +, un certain nombre de questions se posent également concernant les chronologies alternatives et le multivers dans son ensemble. Il s’agit d’un territoire relativement nouveau pour l’univers cinématographique Marvel, car la franchise vient tout juste de commencer à approfondir ces concepts. Le premier épisode a vraiment fait vibrer le cerveau des fans après avoir fait mention de la mort de Phil Coulson aux mains de Loki. Maintenant, le rédacteur en chef Michael Waldron a fourni une explication intéressante (sinon déroutante) pour la référence Agents of SHIELD.