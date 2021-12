L’écrivain légendaire Joan Didion est décédée à 87 ans

L’un des plus grands écrivains du pays est décédé.

ET! Les nouvelles peuvent confirmer l’auteur à succès Jeanne Didion est décédée le jeudi 23 décembre. Elle avait 87 ans.

« Nous sommes profondément attristés d’annoncer que Joan Didion est décédée plus tôt ce matin à son domicile de New York des suites de complications de la maladie de Parkinson », a déclaré son équipe dans un communiqué.

La longue carrière de Didion a commencé après avoir obtenu son diplôme de l’Université de Californie à Berkeley en 1956 lorsqu’elle a déménagé à New York et a commencé à travailler pour Vogue. Après avoir commencé sa carrière de journaliste, elle publie son premier roman en 1963 intitulé Run River.

Un an plus tard, Didion épousa John Gregory Dunne et a déménagé en Californie où ils deviendraient de fréquents collaborateurs littéraires. Le couple a travaillé ensemble sur des scénarios pour The Panic in Needle Park, A Star Is Born et le deuxième roman de Didion intitulé Play It As It Lays. Ils adopteraient aussi une fille, Quintana Roo, en 1967.