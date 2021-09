L’écrivain ‘Rick and Morty’ explique le dramatique Cliffhanger de la finale de la saison 5

L’écrivain et co-créateur de Rick et Morty, Dan Harmon, a décrit la finale de la saison 5 et ses implications pour l’émission à venir dans les dernières fonctionnalités “À l’intérieur de l’épisode” de cette année. La saison s’est sans doute terminée sur un cliffhanger à bien des égards, et les fans essaient frénétiquement de prédire ce qui va suivre. Attention: il y a des spoilers à venir pour le Rick et Morty Finale de la saison 5 !

Harmon a aidé à raconter le segment “Inside the Episode” pour la saison 5, épisode 9, “Forgetting Sarick Mortshall”, avec l’écrivain Siobhan Thompson qui a écrit ce script, puis a rejoint l’écrivain Jeff Loveness, le showrunner Scott Marder et le producteur Steve Levy dans un segment similaire pour la saison 5, épisode 10, “Rickmurai Jack”. Thompson a expliqué sans ambages: “c’est l’épisode où Rick et Morty se séparent”, et elle et Harmon ont examiné cette séparation sous plusieurs angles différents. Elle a déclaré: “Morty s’attend à ce qu’ils se remettent ensemble, car c’est ce qui se passe à la fin d’un épisode de Rick et Morty”, mais note que Rick est celui qui brise ce cycle.

Passant à la finale, les deux se réunissent brièvement avant que “Evil Morty” ne les mette à l’épreuve. La featurette montre un clip quelque peu parallèle où Rick conseille à Morty d’aller avec Evil Morty et de le laisser pour mort, mais Morty ne peut pas se résoudre à le faire. Harmon a expliqué l’intention derrière cela.

“La finale de la saison 5 est une histoire sur l’avancement de la relation entre Rick et Morty pour qu’elle implique un peu plus de confiance”, a-t-il déclaré. « Quels défis pouvons-nous lancer à deux personnes prêtes à s’engager à travailler ensemble ? » Pendant qu’il parle, l’écran montre l’un des derniers moments, dans lequel Rick tire Morty vers lui afin qu’ils puissent actionner le levier à deux personnes nécessaire pour mettre leur section de la citadelle hors de danger.

Alors que les choses semblaient fonctionner à ce moment-là, il ne fait aucun doute que ces événements auront des répercussions sur la série au cours de la prochaine saison. Loveness a déclaré: “Nous retardions l’affaire Evil Morty depuis si longtemps, je pense, parce que cela change la série, une fois que vous faites une révélation aussi importante.” En plus des nouvelles informations canoniques qu’il a fournies sur Rick C-137, Evil Morty, la Citadelle des Ricks et ainsi de suite, l’épisode “change la série” également en plaçant ses personnages titulaires dans une dynamique inédite, qui peut ne pas se prêter à les mêmes histoires épisodiques simples dans la saison 6.

Rick et Morty La saison 5 est diffusée sur l’application Adult Swim avec une connexion par câble valide ou sur les magasins numériques pour la location ou l’achat. On ne sait pas encore quand la saison 6 sera diffusée, mais les scénaristes ont confirmé qu’ils étaient aussi avancés que la fin de la saison 7, donc le travail est bien avancé.