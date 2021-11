L’écrivaine espagnole Almudena Grandes est décédée

27/11/2021

Le à 18:05 CET

RC

L’écrivain Almudena Grandes est décédée ce samedi à l’âge de 61 ans à la suite d’un cancer, tel que rapporté par Cadena Ser.

Née à Madrid en 1960, elle s’est fait connaître en 1989 avec ‘Las Ages de Lulú’, XI La Sonrisa Vertical Award. Depuis les applaudissements des lecteurs et des critiques Il n’a pas cessé de l’accompagner. Ses romans ‘Je t’appelle vendredi’, ‘Malena est un nom de tango’, ‘Atlas de géographie humaine’, ‘Les airs difficiles’, ‘Châteaux en carton’, ‘Le cœur glacé’ et ‘Los besos en el pan’ , avec les volumes d’histoires « Modèles de femmes » et « Stations de passage », ils en ont fait l’un des les noms les plus établis avec la plus grande projection internationale de la littérature espagnole contemporaine.

Plusieurs de ses œuvres ont été portées au cinéma et ont mérité, entre autres, le prix de la Fondation Lara, le prix des libraires de Madrid et celui de ceux de Séville, le Rapallo Carige et le Prix Méditerranée. En 2010, il publie ‘Inés y la feliz’ (Prix de la critique de Madrid, le Prix Elena Poniatowska du roman ibéro-américain et le Prix Sor Juana Inés de la Cruz), le premier titre de la série ‘Episodios de una Guerra Interminable’, aux qui ont été suivis par « Le lecteur Julio Verne » (2012), « Les trois mariages de Manolita » (2014), « Les patients du docteur García » (2017 ; National Narrative Award) et « La mère de Frankenstein » (2020).