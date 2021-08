L’écrivaine et artiste acclamée Lori McKenna signe un contrat d’édition à multiples facettes

L’auteur-compositeur et artiste Lori McKenna, lauréate de plusieurs Grammy Awards et CMA, a signé un accord à multiples facettes avec Concord Music Publishing, Creative Nation et PULSE Music Group. Le pacte voit le catalogue d’édition de McKenna acquis par Concord Music Publishing, qui coéditera son travail en partenariat avec Creative Nation et PULSE.

McKenna est très vénérée comme l’une des écrivaines musicales les plus demandées, avec des Grammy Awards à son actif pour Petite grande ville‘s « Girl Crush » (2015), Tim McGraw« Humble and Kind » (2016) et « Crowded Table » des Highwomen (2020), qui ont tous remporté le prix de la meilleure chanson country.

Elle a co-écrit “Always Remember Us This Way” pour le film primé aux Oscars A Star Is Born, ainsi que des succès de Carrie Underwood, Miranda Lambert, Faith Hill, Hunter Hayes et bien d’autres. Elle a été l’auteur-compositeur de l’année ACM en 2017. Elle a réalisé 12 albums solo, dont le très apprécié The Balladeer de 2020.

McKenna a déclaré dans un communiqué: «Je suis ravi et reconnaissant de continuer à faire ce que j’aime le plus avec ma famille Creative Nation à Nashville. Je suis tellement excité d’ajouter PULSE et Concord dans ce prochain chapitre et j’attends avec impatience ce qui va arriver.

En plus de toutes ses réalisations en tant qu’écrivain et interprète, McKenna a présenté cette année la nouvelle émission Love Junkies Radio sur Apple Music Country, avec ses fréquentes collaboratrices Liz Rose et Hillary Lindsey.

“En tant qu’auteur-compositeur et artiste, Lori McKenna a contribué à certains des succès les plus remarquables et les plus révolutionnaires de la musique country et au-delà”, a déclaré Jim Selby, directeur de l’édition de Concord. « Concord est honorée d’avoir été choisie pour abriter son catalogue – nos équipes créatives du monde entier sont impatientes de travailler en étroite collaboration avec Lori, aux côtés de Creative Nation et de PULSE, pour défendre les succès à venir. »

Beth Laird, cofondatrice et PDG de Creative Nation, a ajouté : « Travailler avec Lori McKenna au cours des cinq dernières années a été un rêve devenu réalité. Son talent est indéniable et elle continue d’évoluer et d’écrire certaines des chansons les plus emblématiques de notre génération. Nous sommes ravis de continuer à travailler avec elle et d’ajouter PULSE et Concord comme partenaires de publication dans ce prochain chapitre. »

Scott Cutler, co-PDG de PULSE Music Group, a déclaré : « Lori est l’une des écrivaines les plus authentiques et les plus respectées de la planète, elle a un talent si particulier. PULSE a eu l’honneur de faire partie de son histoire grâce à notre partenariat avec Beth et l’équipe Creative Nation. Nous sommes ravis de nous associer à Beth et Concord sur ce prochain chapitre et de continuer à faire partie de l’avenir de Lori – c’est une équipe de rêve pour l’édition musicale !