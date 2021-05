L’écrou de roue est toujours coincé sur la Mercedes de Valtteri Bottas

Mercedes a confirmé que l’écrou de roue cassé qui a mis fin au Grand Prix de Monaco de Valtteri Bottas est toujours bloqué sur sa voiture W12.

Pas pour la première fois de mémoire récente, un arrêt au stand absolument désastreux a coûté cher aux Silver Arrows, Bottas étant contraint de se retirer de la course, jetant au moins ce qui ressemblait à un podium à Monte Carlo.

En entrant dans la voie des stands pour les pneus neufs, le pneu avant droit usagé a tout simplement refusé de bouger, ce qui a permis au Finlandais de terminer la partie dans ce qui était l’un de ses week-ends de course les plus forts jusqu’à présent dans cette campagne 2021.

Plutôt embarrassant, Mercedes n’a toujours pas été en mesure de retirer l’écrou de roue tenace depuis et ne pourra désormais le faire que lorsque le W12 sera remis à la base.

"Ce fut la malchance de mon côté et en tant qu'équipe, ce sera une priorité pour nous d'améliorer nos arrêts aux stands à l'avenir – il n'y a personne à blâmer, en tant qu'équipe, nous avons juste besoin d'être meilleurs." Valtteri Bottas fait le point sur le Monaco GP.

“Nous n’avons finalement pas enlevé la roue, elle est assise dans notre garage avec la roue toujours dessus”, a déclaré le directeur technique de Mercedes, James Allison, cité par Motorsport.com.

«Il devra être rodé, sortir un Dremel et trancher douloureusement les restes de l’écrou de roue. Nous ferons cela à l’usine. »

Allison a également expliqué en détail ce qui s’était passé lors de l’arrêt de Bottas et pourquoi l’équipe était tout simplement incapable de retirer la roue avant droite de la voiture.

Il a expliqué: «Si nous n’obtenons pas tout à fait le pistolet d’arrêt au stand proprement sur l’écrou, alors il peut ébrécher les faces d’entraînement de l’écrou.

«Nous appelons cela l’usinage de l’écrou. C’est un peu comme lorsque vous prenez un tournevis cruciforme et que vous ne l’obtenez pas carrément dans la croix du tournevis.

«Vous commencez à arrondir la face d’entraînement des fentes du tournevis, puis vous ne pouvez tout simplement pas retirer la vis de ce que vous essayez de retirer parce que vous n’avez plus les faces d’entraînement.

«Une chose très similaire se produit avec nos écrous d’arrêt au stand si le pistolet commence à tourner et à écailler les faces d’entraînement de l’écrou de roue.

«Compte tenu de la puissance du pistolet, vous pouvez vous retrouver sans face de conduite et vous simplement usiner l’écrou à un endroit où il ne reste plus rien à saisir, et c’est ce que nous avions.

