L’ecstasy peut aider les personnes atteintes du SSPT, selon une étude

Selon les chercheurs, la thérapie assistée par la méthylènedioxyméthamphétamine (MDMA) a été en mesure d’aider les personnes souffrant d’un trouble de stress post-traumatique grave (SSPT).

Dans une étude mise à jour publiée pour la première fois en mai dans la revue Nature Medicine, des auteurs de l’Université de New York, UC San Francisco et dirigés par l’association à but non lucratif MAPS (Association multidisciplinaire pour les études psychédéliques) de San Jose, en Californie), ont donné trois doses de MDMA, ou « ecstasy », en conjonction avec une thérapie manuelle sur une période de 18 semaines.

LES RESPONSABLES DE L’ÉCOLE DE CALIFORNIE AVERTISSENT LES PARENTS DE LA VENTE D’UNE NOUVELLE DROGUE ADDICTIVE : RAPPORTS

Les participants à l’étude en double aveugle ont été randomisés pour recevoir une thérapie manuelle avec le psychédélique ou avec un placebo, combinée à trois séances de thérapie préparatoire et neuf séances de thérapie intégrative.

Les symptômes du TSPT ont été mesurés à l’aide de l’échelle de TSPT administrée par le clinicien, et la déficience fonctionnelle a été mesurée à l’aide de l’échelle d’incapacité de Sheehan. Les deux ont été évalués au début de l’étude et deux mois après la dernière session expérimentale.

Les tendances suicidaires et les événements indésirables ont également été suivis.

Cent trente et un patients ont été inclus dans l’étude, 91 ont été confirmés pour la randomisation aux États-Unis, au Canada et en Israël, 56 ont été randomisés pour recevoir de la MDMA et 44 ont reçu un placebo.

Le groupe a constaté qu’il y avait « une atténuation significative et robuste des symptômes du SSPT et de la déficience fonctionnelle », respectivement.

En outre, les chercheurs ont déclaré que la MDMA « atténue considérablement » les symptômes dépressifs et n’augmente pas la fréquence des tendances suicidaires ni n’induit d’événements indésirables potentiellement abusifs au cours de l’étude.

Il n’y avait pas non plus d’effet évident de l’utilisation antérieure d’antidépresseurs sur l’efficacité des essais thérapeutiques et il n’y avait pas de relation évidente entre la durée ou l’apparition du diagnostic de TSPT et l’efficacité du traitement.

ANNA LEMBKE : « LA DÉPENDANCE EST LE FLÉAU MODERNE », QUI DURERA

« Ces données indiquent que, par rapport à la thérapie manuelle avec un placebo inactif, la thérapie assistée par la MDMA est très efficace chez les personnes atteintes d’un TSPT sévère, et le traitement est sûr et bien toléré, même chez les personnes présentant des comorbidités », ont-ils écrit. « Nous concluons que la thérapie assistée par MDMA représente un traitement révolutionnaire potentiel qui mérite une évaluation clinique accélérée. »

L’étude souligne que la MDMA réduit l’activité de l’amygdale, qui est la partie du cerveau qui traite la peur.

Les souvenirs liés à la peur sont apaisés et il y a une libération d’ocytocine, a déclaré vendredi l’auteur et fondateur et directeur exécutif de MAPS, Rick Doblin, à l’émission « Today » de NBC.

Les données de l’étude, ont ajouté les auteurs, indiquent le bénéfice potentiel de la thérapie assistée par la MDMA pour le SSPT par rapport aux pharmacothérapies de première intention approuvées par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, la sertraline et la paroxétine et justifient davantage de recherches. La FDA pourrait approuver la MDMA pour le SSPT dès l’année prochaine, selon « Today ».

Cependant, l’essai actuel présentait certaines limites, notamment l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la taille de l’essai, le manque de diversité raciale et ethnique chez les participants et le potentiel que la mise en aveugle conduise éventuellement à des effets d’attente.

N’importe qui peut développer un TSPT à tout âge, et le National Institute of Mental Health (NIMH) note qu’environ la moitié de tous les adultes américains connaîtront au moins un événement traumatisant dans leur vie.

L’étude postule que les États-Unis « pourraient bientôt être confrontés aux répercussions économiques et sociales potentiellement énormes du SSPT, exacerbées par la pandémie de COVID-19 ».

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Des taux extrêmement élevés de troubles psychologiques et de santé mentale pourraient nous accompagner pendant des années et sont susceptibles d’imposer un fardeau émotionnel et économique considérable. De nouvelles thérapies pour le TSPT sont désespérément nécessaires, en particulier pour ceux pour qui les comorbidités confèrent une résistance au traitement », a-t-il déclaré. .

La ligne de vie nationale pour la prévention du suicide offre un soutien émotionnel gratuit et confidentiel aux personnes en crise suicidaire ou en détresse émotionnelle, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez des pensées suicidaires, veuillez contacter la ligne de vie nationale pour la prévention du suicide au 1-800-273-TALK (8255) ou la ligne de texte de crise (texte START au 741-741).