Lecteur de données: lutter contre la deuxième vague

Alors que la deuxième vague de la pandémie de Covid-19 dans le pays se propage plus rapidement que la première, la vaccination progresse lentement. Initialement concentrés dans le Maharashtra, de nouveaux cas sont en augmentation dans d’autres États. De nombreux États ont imposé un couvre-feu nocturne, ce qui a affecté la mobilité et aura un impact sur la reprise économique naissante. Les nouveaux cas quotidiens ont dépassé le sommet de l’année dernière, ce qui a également entraîné une augmentation du nombre de cas. L’Inde a signalé les cas quotidiens les plus élevés de virus au cours des derniers jours, et le nombre total de cas dans le pays a dépassé 13 millions, le dernier million de cas survenant en seulement 11 jours. Les gouvernements des États doivent intensifier les tests et la recherche des contacts, et appliquer un comportement Covid-safe qui a aidé le pays à lutter contre la première vague.

Les vaccins sont essentiels pour ralentir la propagation. Jusqu’au 8 avril, environ 95 millions de doses de vaccin ont été

administré et seuls trois États – Kerala, Gujarat et Chhattisgarh – ont couvert 5% de leur population. Pour augmenter la vaccination, l’offre doit être augmentée. Le taux de vaccination actuel étant de 3,4 millions par jour, les 43 millions de stocks de doses existants dureront environ 12 jours. La capacité de production actuelle est d’environ 70 millions.

Le gouvernement pourrait fournir une aide financière aux fabricants pour augmenter leur capacité.

