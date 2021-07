Lecture de verrouillage: obtenez la liseuse Kobo Forma avec sa housse de sommeil à 20% de réduction

Avec les Jeux olympiques, il y a beaucoup à la télé pour vous occuper pendant le verrouillage. Mais si vous n’êtes pas un grand fan de sport et que vous avez déjà épuisé votre liste de binge-watching, il est peut-être temps de rattraper votre retard.

Dans une offre très rare, vous pouvez désormais obtenir une liseuse Kobo pour moins cher. Bien que nous ayons vu le Kobo Forma disponible pour peut-être 10 $ AU ou 20 $ AU de moins que son prix de vente conseillé assez cher à l’occasion, c’est la première fois que nous voyons une remise de 20 % sur l’appareil fourni avec sa housse de sommeil – disponible chez Booktopia .

Kobo Forma + housse de nuit | 483 AU $ 375 AU $ chez Booktopia (économisez 108 AUD)

Contrairement à toute alternative Kindle, cette liseuse Kobo a un écran de 8 pouces, plus grand que le Kindle Oasis premium de 7 pouces. Et cela fait une énorme différence quand il s’agit de votre expérience de lecture. Les boutons de changement de page signifient que vous pouvez utiliser le Forma d’une seule main, et 8 Go de stockage vous permettront de transporter toute votre bibliothèque numérique avec vous… avec des jours d’autonomie, voire des semaines.

La Kobo Forma est l’une de nos liseuses préférées ici sur TechRadar, en concurrence avec la Kindle Oasis sur plusieurs fronts. Mais là où l’Oasis l’emporte sur un design magnifique, le Forma prouve que la taille compte quand il s’agit de liseuses.

Bien que l’appareil à lui seul ne semble pas valoir la peine à 428 AU $ (juste un dollar de moins que le prix indiqué sur le Kobo Store), l’économie de 108 AU $ que vous obtenez avec la housse de sommeil incluse – qui coûte généralement 54,95 AU $ à elle seule – offre un bon rapport qualité-prix pour de l’argent.

Le Kobo Forma en vaut-il la peine ?

La réponse à cette question dépend entièrement de la flexibilité de votre budget. Bien sûr, c’est assez cher pour un appareil qui fait une chose – vous permettre de lire des ebooks – mais le Forma offre plusieurs avantages que vous ne trouverez pas sur la concurrence d’Amazon.

Cet écran de 8 pouces est net, sans éblouissement et merveilleusement éclairé dans toutes les conditions. Vous pouvez régler la luminosité pour qu’elle diminue et se réchauffe automatiquement le soir afin d’éviter la lumière bleue avant de vous coucher. De plus, l’écran plus grand est meilleur pour le rendu des bandes dessinées et des romans graphiques par rapport aux écrans habituels de 6 et 7 pouces disponibles sur la plupart des liseuses grand public.

Malgré cette taille, le Forma n’est ni disgracieux ni lourd, et vous pouvez l’utiliser confortablement d’une seule main, même dans les transports en commun bondés.

Et bien que ce grand écran soit son principal argument de vente, nous pensons que le support OverDrive intégré de Kobo est le plus grand avantage qu’un lecteur passionné en Australie puisse obtenir. OverDrive vous permet d’emprunter des livres électroniques à votre bibliothèque publique locale, ce qui vous permet d’économiser de l’argent sur l’achat de livres électroniques… et de faire du Forma un investissement rentable.

De plus, les liseuses Kobo prennent en charge beaucoup plus de formats de fichiers qu’un Kindle, vous n’aurez donc probablement pas à vous soucier de convertir les fichiers de livres électroniques si vous disposez déjà d’une bibliothèque numérique complète.

Si vous utilisez Pocket pour lire des articles Web longs, vous pouvez y accéder sur votre Kobo et lier votre compte Dropbox (si vous en avez un) pour transférer des livres enregistrés dans le cloud sans même avoir besoin de brancher la liseuse sur un ordinateur. – facile!