Lecture frappée avec déduction de points de championnat après une infraction financière

L’équipe de championnat Reading s’est vu infliger une déduction de six points après avoir enfreint les règles de l’EFL concernant les pertes financières.

Selon Sportsmail, Reading a perdu plus de 39 millions de livres sterling au cours des trois dernières années. C’est plus que ce qui est autorisé en vertu des règles actuelles.

La ligue a par la suite annoncé que l’équipe de Berkshire perdrait maintenant six points. Ils font face à six autres points suspendus jusqu’à la fin de la saison 2022/23.

La deuxième pénalité de six points de Reading n’entrera pas en vigueur, tant qu’ils respecteront le plan financier convenu avec l’EFL.

Une déclaration de l’EFL disait : « Reading Football Club a été déduit de six points du décompte des points de cette saison (201/22), avec six autres points suspendus jusqu’à la fin de la saison 2022/23, après avoir admis des violations de la rentabilité de l’EFL et Règles de durabilité (P&S).

« Cela fait suite à un examen de la soumission financière du club pour la période de quatre ans 2017/18 à 2020/21 où il a été déterminé que le club avait enregistré une perte de 57,8 millions de livres sterling, 18,8 millions de livres sterling en plus des 39,0 millions de livres sterling Seuil de perte supérieur.

Une déduction de six points les voit glisser à la 19e place du classement du championnat. Cela ne leur laisse que quatre points de Hull City au dernier rang de relégation.

Interrogé sur une éventuelle déduction de points, le manager de Reading, Velijko Paunovic, a déclaré à Berkshire Live : « La principale chose que nous avons en ce moment est la situation avec l’équipe.

«Nous n’allons pas attendre passivement que la tempête frappe, nous devons donc faire notre travail. Nous savons que nous devons travailler et obtenir des points et récupérer dès que possible notre confiance et notre séquence de victoires. »

La lecture devient le deuxième côté à perdre des points

La nouvelle de la perte de points de Reading intervient juste un jour après que le comté de Derby a perdu neuf autres points pour ses propres violations financières.

C’est la deuxième fois qu’ils se voient retirer des points cette saison. En septembre, le club avait perdu 12 points après son entrée dans l’administration.

Ils occupent désormais la dernière place avec moins trois points, la relégation en Ligue 1 semblant plus certaine.

