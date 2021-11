Lecture frappée avec une déduction de six points et laissé planer au-dessus de la zone de relégation du championnat alors que le propriétaire exprime sa « consternation et sa déception »

Reading a été frappé d’une déduction de six points au championnat pour avoir enfreint le règlement financier de l’EFL.

Les Royals passent de la 16e à la 19e avec effet immédiat, laissant le club à seulement quatre points de la zone de relégation.

La lecture fait maintenant face à une bataille plus difficile pour survivre à la baisse cette saison

Après avoir été placé sous embargo sur les transferts en 2018, Reading a admis avoir enfreint les règles de l’EFL en matière de profit et de durabilité.

Une déclaration de l’EFL disait : « Reading Football Club a été déduit de six points du décompte des points de cette saison (201/22), avec six autres points suspendus jusqu’à la fin de la saison 2022/23, après avoir admis des violations de la rentabilité de l’EFL et Règles de durabilité (P&S).

« Cela fait suite à un examen de la soumission financière du club pour la période de quatre ans 2017/18 à 2020/21 où il a été déterminé que le club avait enregistré une perte de 57,8 millions de livres sterling, 18,8 millions de livres sterling en plus des 39,0 millions de livres sterling Seuil de perte supérieur.

La lecture doit désormais suivre un plan d’affaires EFL strict afin d’éviter la pénalité supplémentaire de six points d’ici la fin de la saison prochaine.

L’EFL a ajouté: «Le club a également accepté d’adhérer à un plan d’affaires axé sur un certain nombre d’objectifs financiers, notamment le contrôle des dépenses liées aux joueurs, dans le but de faire évoluer le club vers la conformité P&S au cours des prochaines périodes de référence.

Reading est le dernier club à être sanctionné pour des infractions financières après que Derby a été frappé avec des déductions de points

« La décision est définitive et sans appel, le classement du championnat étant modifié avec effet immédiat. »

Pendant ce temps, le propriétaire de Reading, M. Dai Yongge, a admis sa « consternation et sa déception » face à la déduction des points, mais a promis un avenir plus responsable au club.

Il a déclaré: «En tant que propriétaire de votre club, je suis naturellement consterné et déçu d’accepter la sanction prononcée par l’EFL.

«Et en tant que fan, je suis moi aussi blessé par une déduction de six points cette saison. Cependant, ma détermination à réussir n’a pas diminué mais s’est amplifiée.

«Mon équipe et moi pensons que ce règlement est juste et nous permettra toujours d’être compétitif en tant que club de football cette saison et au-delà. Donc, à court terme, notre objectif est de nous battre pour tous les points qu’il y a à combattre cette saison.

« À long terme, nous nous engageons à résoudre les problèmes du passé et à construire ensemble un club capable de rivaliser avec les meilleurs et de relever le défi pour les honneurs. »