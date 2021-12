Lecture Instagram 2021 : Voici comment cela fonctionne

Alors que nous approchons de la fin de 2021, Instagram se lance dans le plaisir de la revue de l’année. Cette fois, la société lance une nouvelle fonctionnalité « Lecture » ​​qui récapitule jusqu’à 10 de vos meilleures histoires pour l’année, vous donnant un moyen facile de réfléchir à 2021. Voici comment cela fonctionne.

Lecture Instagram 2021

Le nouvel outil de lecture est déployé pour les utilisateurs à partir d’aujourd’hui, et Instagram dit qu’il s’agira d’une fonctionnalité à durée limitée disponible uniquement pour les prochaines semaines (via The Verge).

La société indique que les utilisateurs verront un message en haut de leur flux les invitant à visualiser leur 2021Playback. « Pour vous aider à revenir sur vos moments spéciaux cette année, nous avons créé une lecture à partir de vos histoires 2021. Vous pouvez choisir d’ajouter ou de supprimer des histoires avant de partager », explique le message.

La fonctionnalité générera automatiquement l’examen de l’année de lecture, mais les utilisateurs peuvent ajouter et supprimer des histoires comme bon leur semble. Donc, si, pour une raison quelconque, Instagram Playback inclut une histoire dont vous ne voulez pas nécessairement vous souvenir, il est facile de la supprimer et de l’échanger avec une autre.

Bien sûr, l’éléphant évident dans la pièce est la raison pour laquelle Instagram a créé une version propriétaire de la tendance Top 9 qui devient virale chaque année. La société pense apparemment que cette nouvelle fonctionnalité de lecture est une meilleure alternative, probablement en raison de l’accent mis sur les histoires par rapport aux publications de fil.

Encore une fois, la nouvelle fonctionnalité de lecture est déployée à partir d’aujourd’hui, vous devriez donc la voir en haut de votre flux la prochaine fois que vous ouvrirez l’application Instagram pour iOS. Que pensez-vous de cette fonctionnalité de fin d’année sur Instagram ? Faites-nous savoir dans les commentaires!

