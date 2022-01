Lecture par vue : combiner le jeu et le divertissement dans un contenu interactif hybride

Avec la pandémie qui fait rage avec une vigueur renouvelée, les gens sont obligés de rester à l’intérieur et en famille. Quoi de mieux que de combiner divertissement et jeu pour offrir une multitude de contenus interactifs ?

Quelle peut être une meilleure forme de narration si elle vous permet de contrôler l’intrigue et de dévoiler le mystère à plus d’un titre ? Le film de science-fiction 2018 Black Mirror: Bandersnatch est l’une de ces expériences sur Netflix qui est contrôlée par le spectateur, interactive et hybride (film + jeu) et on peut prendre le contrôle du scénario et choisir plusieurs aventures.

Black Mirror : Bandersnatch est devenu un énorme succès dans le monde entier. En doublant la narration interactive, Netflix a porté l’expérience wow à un autre niveau. Récemment, il a annoncé les jeux vidéo comme une nouvelle catégorie de contenu, similaire à son expansion dans les films originaux, l’animation et la télévision non scénarisée. La plate-forme de streaming s’attend à une longue piste d’investissements croissants et de croissance dans les catégories de contenu existantes et l’interactivité du jeu est incluse dans les plans d’abonnement des membres sans frais supplémentaires.

Ce n’est pas tout. En créant de superbes scénarios et des personnages incroyables, les fans d’histoires veulent également aller plus loin et s’engager plus loin. «Ils veulent diriger un peu où va leur énergie. Vous fournissez des univers qui offrent une quantité importante de temps aux gens pour s’engager et explorer. C’est pourquoi notre modèle d’abonnement offre des opportunités de se concentrer sur un ensemble d’expériences actuellement mal desservies par le type de modèles et de jeux de monétisation dominants », a déclaré Gregory K Peters, COO et chef de produit, Netflix, lors d’une conférence téléphonique en juillet de l’année dernière. .

Alors que la pandémie fait rage, la plupart des gens recherchent des options de divertissement sûres à l’intérieur et en famille. Quoi de mieux que de combiner divertissement et jeu pour offrir une multitude de contenus interactifs ? Dans le monde multi-écrans d’aujourd’hui, des plateformes comme Netflix ont donné aux téléspectateurs un large choix de contenu à tout moment et en tout lieu.

La surcharge de divertissements et d’informations a bouleversé l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée et est sur le point d’être envahie par les appareils numériques. Les médias et le divertissement doivent être repensés, écrit le cinéaste et auteur Amit Khanna dans son livre Words Sounds Images. Les créateurs de contenu se réinventent constamment pour rester pertinents, que ce soit à travers un contenu audacieux ou des sujets très ciblés. Khanna pense que la lutte pour les globes oculaires ne se limite plus à un seul écran, comme il le dit : « Avec les plates-formes OTT offrant un nouveau souffle aux films, nous semblons être au milieu d’un autre cycle économique, où la classe de consommateurs est la chérie des investisseurs. . «

Alors que de nouveaux concepts dans l’industrie du divertissement se rapprochent du numérique en tant que source de revenus potentielle, pour perturber l’industrie et modifier complètement ses perspectives, l’industrie est en mesure de tirer parti et de monétiser de manière appropriée. Selon le Global Entertainment & Media Outlook 2021-2025 de PwC, l’industrie indienne du divertissement et des médias devrait croître de 10,75 % TCAC pour atteindre 412 656 crores de roupies d’ici 2025.

Rajib Basu, partenaire et leader du divertissement et des médias, PwC Inde, déclare que dans les cinq prochaines années, l’Inde connaîtra une croissance significative des OTT, des jeux en ligne et de la publicité sur Internet. « La croissance de ces sous-secteurs découle des tendances croissantes en matière de personnalisation et de numérisation accrue. Le consommateur d’aujourd’hui peut désormais contrôler sa propre consommation de médias grâce à une gamme croissante d’appareils intelligents et organiser sa sélection personnelle de chaînes à l’aide des services OTT. Le contenu n’est pas présenté à des auditoires de milliards mais séparément à des milliards d’individus », explique Basu.

Raconter des histoires pour vivre des histoires

Les options de divertissement à domicile et l’utilisation sans fin d’OTT ont permis aux familles et aux amis de s’aventurer dans de nouvelles expériences de divertissement à domicile interactif en direct. Le professionnel des affaires d’entreprise basé à Delhi, Bhaskar Majumdar, qui travaille en tant que responsable des affaires d’entreprise, de la communication et du numérique chez Egis, une multinationale française, estime que Covid-19 a accéléré l’adaptation de la transformation numérique. Son fils Tanay, 11 ans, joue à des jeux interactifs en ligne qui font désormais partie de l’apprentissage numérique.

« La disponibilité d’Internet et des smartphones et autres appareils abordables a rendu cela facile à jouer et à apprendre. Les restrictions sociales et le manque d’interaction avec les amis ont amené les enfants à trouver un monde là-bas, leur propre monde où ils peuvent créer et construire comme ils l’aiment, et cela les fait rester et, dans le processus, l’apprentissage se produit », dit-il.

Les modes de divertissement collaboratifs du nouvel âge sont différents de la façon dont nous pourrions traditionnellement définir et imaginer. Les fonctionnalités avancées des jeux ont incité les enfants et les adultes à participer. Raeca Mandal, neuf ans, fille du professionnel de l’informatique basé à Mumbai Snehanshu Mandal, est accro aux jeux de cible. Ceux-ci sont vivants et ont un mécanisme de retour d’information dans les deux sens par rapport aux précédents qui n’étaient auparavant que le score à la fin du jeu. « Tous les matchs avaient une fin prédéfinie : victoire ou défaite. Maintenant, la fin du jeu est déterminée par les différentes activités effectuées dans le jeu. Ou parfois, le jeu n’a pas de fin, et il continue perpétuellement », explique Snehanshu Mandal.

Prenez par exemple Roblox, une comédie d’action/aventure animée par ordinateur en 3D basée sur le jeu vidéo, sur Netflix, que Raeca regarde et joue. Les différentes caractéristiques du jeu sont sélectionnées parmi les multi-joueurs présents dans le jeu à ce moment de la partie. « Il y a de l’incertitude dans le jeu. Les enfants ne savent pas quel personnage ils vont jouer et ils ont le libre arbitre sur la façon de gérer ce jeu de rôle. Le mécanisme de rétroaction ou l’interaction fonctionne dans les deux sens. Et les enfants peuvent également décider du résultat final en fonction de la façon dont ils gèrent le rôle/personnage attribué », explique-t-il.

Innover et agir

À l’échelle mondiale, le divertissement interactif et créatif est la prochaine grande chose. Accenture a estimé en avril 2021 que les ventes mondiales liées aux jeux sont supérieures aux revenus combinés des films et de la musique, entraînés par une augmentation des jeux mobiles et l’accent mis sur les interactions sociales pendant la pandémie. Le rapport indique que l’industrie du jeu a augmenté d’un demi-milliard de joueurs au cours des trois dernières années, totalisant 2,7 milliards de personnes dans le monde. Le rapport prédit que plus de 400 millions de nouveaux joueurs sont attendus d’ici la fin de 2023.

Sony Interactive Entertainment (SIE) a annoncé en juillet 2021 que sa console de jeu de dernière génération, PlayStation5 (PS5), a dépassé les 10 millions d’unités vendues et reste la console la plus vendue dans l’histoire du divertissement interactif depuis son premier lancement le 12 novembre 2020.

Dans une révélation récente, Facebook, TikTok, Amazon, Apple et Google, à des degrés divers, lancent le New York Times dans les jeux vidéo ou vendent des abonnements à des jeux, a rapporté le journal en juillet 2021.

Plate-forme vidéo interactive intégrée à l’application de la société de consommation locale, Flipkart a introduit Flipkart Videos en 2019 après avoir recherché que 80% des Indiens consommaient du contenu sur leurs téléphones mobiles, mais la plupart des émissions disponibles à l’époque n’étaient conçues que pour le streaming sur grand écran. Le streaming de contenu était principalement une expérience passive pour la plupart. Cela a permis de présenter avec succès à l’Inde une gamme de contenus uniques et interactifs, avec des récompenses liées au commerce. « Nous voulions combler cette lacune et nos recherches ont révélé une opportunité prometteuse en proposant des options de divertissement optimisées pour le visionnage sur mobile », a déclaré Prakash Sikaria, vice-président principal, croissance et monétisation, Flipkart, basé à Bengaluru, ajoutant que la marque a augmenté son portefeuille de contenus interactifs et a connu une croissance de 10 fois le temps passé par les utilisateurs. « Le large choix maintient les utilisateurs engagés de manière significative, conduisant à des taux d’achèvement des épisodes presque parfaits », dit-il.

Flipkart Videos a également introduit la « Technologie de branchement », une fonctionnalité qui permet aux téléspectateurs de prendre le contrôle de l’expérience. Par exemple, la série dramatique sur le meurtre et le mystère Histoires de crime : la saison 2 invite les téléspectateurs à faire partie du récit et à choisir entre différents scénarios captivants et à explorer les possibilités alternatives que chaque épisode peut prendre. En répondant correctement aux questions et en prédisant le bon résultat, le public gagne également des prix. Outre la série, le quiz Khel Paheliyon Ka est un quiz unique basé sur des anagrammes et Fake or Not?, un jeu télévisé qui répond aux contre-questions de la menace croissante de désinformation et éduque les utilisateurs en démystifiant le faux contenu, les idées fausses courantes entourant la pandémie.

Les marques combinent contenu, concours et consommateurs de multiples façons. Le divertissement interactif ne se limite pas à cette planète, mais est maintenant transporté dans l’espace. Il y a une nouvelle émission de téléréalité qui parie sur un nouvel emplacement et c’est la Station spatiale internationale (ISS). La série Who Wants To Be An Astronaut qui sera présentée sur The Discovery Channel prévoit d’envoyer des gens ordinaires dans l’espace et de propulser l’heureux gagnant du concours vers l’ISS pour une mission de huit jours en 2022.

Veiller à ce que les voyages dans l’espace ne se limitent pas aux entrepreneurs comme Jeff Bezos, Elon Musk et Richard Branson, un autre concours de télé-réalité à venir financé par le secteur privé Space Hero prévoit d’envoyer 24 candidats du monde entier, qui seront placés dans un Space Village avec technologie portable et tests biométriques.

La plate-forme de chat vidéo Zoom a veillé à ce que les lieux de travail et les autres utilisateurs aient une raison supplémentaire de discuter par vidéo en rationalisant les flux de travail, la collaboration avec les collègues et en apportant des éléments de plaisir et de bien-être, des jeux dans les interactions avec des collègues, des amis et des membres de la famille. Comme Attention ! On Zoom est un jeu amusant et hilarant d’Ellen DeGeneres, une façon amusante de passer du temps avec des collègues en attendant le début des réunions. Application d’apprentissage interactif Kahoot utilisée dans les écoles, outre le poker, les jeux de mots, les anecdotes, Zoom garantit qu’il y a suffisamment d’amusement pour un lieu de rencontre virtuel.

La famille Surface Hub 2S de Microsoft, un appareil de canevas collaboratif tout-en-un moderne qui utilise un tableau blanc interactif pour les réunions d’affaires, les jeux et le visionnage de films sur une seule plate-forme. Les développeurs de technologies sont également conscients de l’importance de la diversité et de la création de contenu inclusif. Gamestacy, basée à Bengaluru, une société de développement de jeux conviviale pour les femmes, a gardé toutes les conversations dans le jeu exemptes de discours haineux ou d’abus, car les joueurs ne peuvent interagir les uns avec les autres que via des réponses prédéfinies dans une expérience de type boîte de discussion. « S’il existe une fonctionnalité de chat gratuit dans un jeu, il devrait également y avoir un bouton de rapport qui peut limiter les remarques abusives. Cela incite les créateurs à proposer des personnages uniques, des scénarios et une gamme diversifiée de jeux pour encourager les personnes de tous horizons », explique Danish Sinha, fondateur de Gamestacy.

Les jeunes joueurs mobiles sur game.tv, une plate-forme mobile mondiale d’esports, permettent aux créateurs de jeux de gagner de l’argent, de créer des clubs et d’organiser des tournois, d’interagir avec les abonnés et de diffuser du contenu. Pour les joueurs, un accès payant aux clubs premium donne accès à des tournois premium, à du contenu exclusif et à l’accès pour jouer et discuter avec le propriétaire du club.

Si des jeux comme Pokémon Go, Fortnite et Among Us sont devenus des lieux de rencontre pour les amis, Italy, Land of Wonders permet d’apprendre la langue italienne, de découvrir la culture pop, le patrimoine et les merveilles du monde. La marque de luxe Louis Vuitton, qui célèbre le 200e anniversaire du légendaire créateur de mode français, a lancé des formats alternatifs et divertissants pour explorer l’histoire de la Maison via « Louis The Game » pour les utilisateurs iOS et Android, un roman et une série Web. Combinant une animation avancée, le jeu présente la mascotte de Louis Vuitton Vivienne à travers un voyage rempli de quêtes sur l’histoire de la marque et les utilisateurs peuvent choisir des objets de collection intégrés avec des jetons non fongibles (NFT), créés par l’artiste numérique Mike ‘Beeple’ Winklemann.

