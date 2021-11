Lectures d’hiver : Les livres à lire en hiver 2021

Voici la collection de livres à lire cet hiver.

1. Une tranche de vie de Smita Jain

Chaque humain porte un masque. Derrière la façade joyeuse se cache la foi, l’espoir, la confiance, l’amour, le désespoir, la confiance, l’insécurité. Tout le monde a une histoire. Un couple DINK trouve le travail à domicile un défi. Le Couple qui n’en était pas un. Une personne rigide qui s’écarte d’une habitude de toujours. Deux personnes qui restent en contact depuis 35 ans, sans parler. Une fille qui a sacrifié ses rêves pour sa mère. Pot-pourri fictif de récits extraordinaires de gens ordinaires qui ont plus à leur vie quotidienne sous la surface, ces histoires reflètent une myriade de teintes de comportement humain. De l’auteur du thriller à suspense ‘The Lost Identity’ vient une anthologie qui touche le cœur humain.

2. Un Farrago indien : histoires et poèmes de Mohit Khare

Un escroc gâche son premier meurtre à cause d’un appel téléphonique égaré, un locataire se débat avec son ex-propriétaire grincheux pour récupérer sa caution, un fils se délecte de la sortie de son père d’une dépression à cause d’un léopard. Un garçon des bidonvilles orphelin et son chien pris dans le plus grand déluge de Mumbai, les escapades d’un jeune garçon dans les collines pour être retenu captif alors qu’il assistait à des incendies de forêt, un poète doué mais en difficulté se brouillant avec sa femme en raison des adversités de la vie.

Dans ce farrago apparent d’histoires courtes et de poèmes, vous rencontrerez des personnages incroyables mais réels confrontés à des situations délicates, des relations humaines complexes, des rêves, des superstitions et même des réflexions sur les prémisses de base de la vie.

3. Blood & Brown Sugar : La chevauchée de sa vie de LA NOLAN

Motos, armes, héroïne. Ces choses ne faisaient pas partie de la vie d’Alex Crossman. C’était un jeune homme simple, menant une existence paisible et mondaine. Jusqu’au moment où il blesse accidentellement un membre du club de motards le plus infâme de Montréal, les Chevaux de Fer. En récompense, Alex est obligé de se rendre en Inde et d’escorter la dernière cargaison de drogue du Club chez elle.

Sous l’œil vigilant du contingent indien du Club et pris au piège par les charmes séduisants de la maîtresse de son président, Ipsita Chaudhary, Alex entame sa sombre et angoissante métamorphose de citoyen respectueux des lois à motard hors-la-loi.

Maintenant, inévitablement mis à contribution dans le monde sinistre du gang et avec le Bureau de contrôle des stupéfiants à ses trousses, il lutte pour résister à l’attraction incessante de ce style de vie sombre et inconnu. Un style de vie chargé d’amour entaché et de comportement criminel. Des fantômes morts depuis longtemps de son passé murmurent à son subconscient, l’attirant sur un chemin tordu et terrifiant de réalisation de soi.

4. Le guerrier d’or de Naveen Rajaka

Une entité surnaturelle maléfique est de retour après 300 ans pour accomplir son intention insidieuse. Il veut réaliser quelque chose que personne n’a : l’immortalité. Il capture 300 enfants innocents pour les offrir en sacrifice pour compléter le rituel. Asmi, l’un des enfants kidnappés, a un petit frère qui se charge de sauver la seule famille qu’il a. Erish, à peine âgé de 8 ans et spécialement doté d’un bras tordu, entreprend un long et périlleux voyage pour atteindre le Golden Warrior, le seul à avoir le pouvoir de vaincre le mal. Avec seulement quinze jours pour trouver ce guerrier « né des flammes » et d’innombrables défis à relever au cours du voyage, Erish se rend compte qu’il n’a que sa volonté de fer sur laquelle miser. Qu’il s’agisse de combattre un humanoïde mangeur d’hommes ou d’avoir à résister aux décharges électriques, surmontera-t-il tous les obstacles et la douleur sur son chemin pour sauver sa sœur ? Et il y a un prix à payer pour utiliser les pouvoirs du Golden Warrior, un prix qui pourrait coûter lui sa propre vie. Saura-t-il faire le sacrifice ?

5. Les vies oubliées de Bandilanka de Kamakshi Pappu Murti

Bandilanka, un village fictif du sud de l’Inde, en représente de nombreux à travers le sous-continent indien, toujours pris dans des coutumes séculaires et des superstitions parfois destructrices. Les personnages de cette collection ont chacun fait face à une forme d’injustice ou de perte.

« L’histoire d’une femme de ménage » et « La vendeuse de légumes Sundari » illustrent la discrimination sexuelle dans le village. « Le veuvage à travers les générations » décrit le sort des veuves de toutes les castes, classes et groupes d’âge. « La question des vies trans » et « L’étau de la tradition » montrent comment, malgré une loi de 2014 reconnaissant officiellement l’existence d’un troisième genre, les Hijras continuent d’être confrontés à la haine et à la persécution, tout comme l’ensemble de la communauté LGBTQ+.

La bigoterie lève sa vilaine tête dans « Destructeurs de sol de nuit Kaavanna et Kondamma », mais est condamnée dans un intéressant renversement de destin. « Le rêve d’un blanchisseur » est l’histoire poignante d’un blanchisseur qui, dans son dernier souffle, remercie une famille aimante de lui avoir donné la force de résister à une vie de rejet à cause de sa basse caste perçue.

6. Tu es un zéro par Rohit Sai Chetla

Arjun avait tout ce dont un adolescent pouvait rêver – un bon style de vie, des parents solidaires, de bons amis, l’amour de sa vie – Harshu, et l’ambition de réussir un jour.

Une tragédie s’est produite, le jetant dans la douleur et la misère. Il s’est retrouvé à la croisée des chemins, désabusé par le système éducatif, sans son amour à ses côtés, s’interrogeant sur le sens même de la vie. Et c’est ainsi qu’a commencé sa descente dans le chaos, la drogue et l’alcool.

Arjun survivra-t-il et sortira-t-il de cette tourmente ? La vie lui prêtera-t-elle un coup de main ?

7. À la recherche de par Aditi Bathia

« Peux-tu jamais oublier ton seul et unique premier amour ? Le mariage remplace-t-il l’amour ? Le mariage peut-il survivre sans amour ? Et que se passe-t-il lorsque l’amour de votre vie vous quitte pour revenir au moment le plus vulnérable de votre vie ?

Rejoignez Anya, une publicitaire à succès, dans son voyage pour découvrir des réponses à ces questions alors qu’elle rencontre Aarav, son ex de sa vie avant le mariage et maintenant client de son entreprise, après huit longues années. Alors que des étincelles se rallument instantanément lors de ses retrouvailles avec Aarav, Anya risque son mariage avec Yohan pour explorer ce que l’autre côté de la loyauté lui réserve.

8. La percée, 11 pionniers. One Movements de Megha Bajaj

Nous voulons tous le bonheur et le succès et continuons à courir après les deux tout au long de notre vie. Cependant, seulement 4 à 5 % des personnes dans le monde entier finissent par réussir et parmi elles, moins de 1 % réussissent et sont heureuses. Quel est le pouvoir secret qui propulse ces personnes au sommet de la pyramide ? Qu’est-ce qui fait d’eux ce qu’ils sont ?

L’auteur à succès Megha Bajaj s’est lancée dans un voyage et a visité différentes régions du pays et a découvert 11 de ces personnes qui étaient vraiment heureuses et qui ont réussi. Elle s’est rendu compte que dans un pays de 1,3 milliard d’habitants, ces individus avaient une chose en commun : ils avaient la rare capacité de transformer un événement ordinaire en un événement important, puis de le transformer en une « percée ».

Ils saisissent le moment où il n’y a rien de perceptible à saisir ; ils regardent le présent et créent un avenir ; ils se rendent compte que le Pouvoir Suprême est toujours là, seulement si l’on croit infailliblement, se rend complètement et travaille sans relâche. Rencontrez Nitin, Asha, Arun, Chitra, Sandeep, Kanni, Uvaraj, Guru, Kavish, Mukesh, Praburam et Sushiil.

9. Entre nous de Sanhita Baruah

Un livre court et réconfortant contenant de courtes notes rappelant l’amour de la vieille école dans un monde moderne. Le livre est divisé en quatre chapitres. Le premier chapitre « Sur la dernière page de mon cahier » vous emmène dans le monde innocent de l’amour adolescent. Le deuxième chapitre « L’amour moderne » est consacré aux rencontres modernes. Le troisième chapitre « Pas fait l’un pour l’autre » joue avec le concept d’âmes sœurs et de flammes jumelles, et comment les relations sont de simples relations et non l’amour dans sa forme la plus vraie. Le dernier chapitre s’intitule « L’amour en abondance » et explique comment nous pouvons trouver l’amour partout autour de nous.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.