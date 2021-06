Lectures pour la fête des pères : des livres qui racontent des histoires touchantes sur la paternité

Vous pouvez les lire vous-même, les offrir à votre père ou les lire à vos enfants en cette fête des pères.

Par Reya Mehrotra

La pandémie nous a appris la valeur des relations et à quel point il est important de prendre du temps pour ses proches. À l’approche de la fête des pères, le 20 juin, nous vous proposons des livres qui racontent des histoires touchantes sur la paternité. Vous pouvez les lire vous-même, les offrir à votre père ou les lire à vos enfants pour la fête des pères.

Meilleure place dans la maison : 18 leçons d’or d’un père à son fils

Le livre 2021 de Don Yaegar et Jack Niklaus donne aux lecteurs 18 leçons précieuses que Jack Niklaus II a apprises de son père, le champion de la PGA Jack Niklaus, qui s’appelait populairement The Golden Bear. Les lecteurs ont un aperçu de la façon dont Niklaus et sa femme Barbara ont traversé sans heurts plus de 50 ans de mariage, l’importance des limites et des limites convenues dans la famille, comment il a enseigné à son fils Jack la valeur des concurrents et le besoin d’être connecté avec ses héritages.

Traductions manquées : rencontrer les parents immigrants qui m’ont élevé

Le livre 2020 du journaliste américain Sopan Deb parle de ses parents indiens qui s’installent et élèvent une famille dans le New Jersey, de leur famille nucléaire et de leurs origines. Le livre raconte l’histoire de son voyage en Inde pour en savoir plus sur ses racines familiales, qui ils étaient avant de se marier. Il parle du dilemme de la diaspora indienne – divisée par des frontières mais unie par le sang. Deb découvre des moments d’humour et de lumière en découvrant de sombres secrets de famille.

Un homme meilleur : une lettre (surtout sérieuse) à mon fils

Le livre A Better Man du comédien, écrivain, acteur et réalisateur américain Michael Ian Black a été publié en 2020. Un livre de mémoire-conseil écrit sous forme de lettre à son fils, le livre de Black est une lecture rafraîchissante à l’heure actuelle et met un terme aux toxiques masculinité en abordant des questions de genre complexes. Cela soulève des questions pertinentes : comment pouvons-nous être et élever des hommes meilleurs ? Il parle de sa propre relation endommagée avec son père et de la façon dont la pression d’être masculin et dur conduit à une augmentation de la violence.

Papa est gros

Le livre Dad is Fat du comédien et auteur Jim Gaffigan en 2013 est composé de 60 courts chapitres qui se lisent comme des morceaux debout. Il partage son expérience d’être le plus jeune d’une famille de six enfants et appelle les adultes des « tout-petits géants ». Il écrit sur l’expérience d’élever ses cinq enfants avec sa femme dans un petit appartement de deux chambres, le chaos quotidien, le choix des accouchements à domicile et plus encore. Le livre s’avère être une écriture hilarante mais honnête sur la paternité. Les photos de la famille de Gaffigan ajoutent une touche personnelle.

Un homme chanceux

Le livre 2018 de Jamel Brinkley se déroule à travers neuf histoires où pères et fils sont confrontés aux erreurs commises dans le passé et tentent de sauver leurs relations avec leurs amis et leur famille. Dans un monde façonné par la classe, la race et le sexe, le livre expose les vulnérabilités des hommes et des garçons noirs. Les histoires se déroulent à Brooklyn et dans le sud du Bronx où l’auteur a grandi et chacune est centrée sur deux hommes afro-américains.

Amour de cheveux

Le documentaire d’animation sorti en 2019 et a été réalisé et écrit par Matthew Cherry. Le livre 2019 de Cherry était basé sur son court métrage primé aux Oscars. L’histoire célèbre le lien entre les pères et les filles et l’importance de la confiance en soi. Dans l’histoire, Zuri sait que ses cheveux sont beaux mais indomptables – ils s’enroulent et se bouclent tout le temps. Alors que sa mère se coiffe généralement comme Zuri l’aime, lorsque son père intervient pour une occasion spéciale pour faire sa coiffure, il doit l’intensifier et la rendre aussi spéciale que l’occasion.

Ce que mon fils doit savoir sur le monde

Le livre 2012 du chroniqueur suédois Fredrik Backman est une collection d’essais sur la paternité qui sont pleins d’humour, d’émotion et d’honnêteté. Il partage ses premières fois qui l’ont pris au dépourvu, tout en révélant ses propres défauts en tant que nouveau père et bien plus encore. Il note tout pour son fils, pour qu’il grandisse et affronte le monde, en s’inspirant de ses leçons de vie. Backman est l’auteur de plusieurs autres livres populaires, dont A Man Called Ove (2012), et ses livres ont été traduits dans plus de 25 langues.

Le premier mot de votre bébé sera papa

Écrit par le célèbre présentateur, comédien, animateur de télévision, écrivain et chanteur Jimmy Fallon, le livre Le premier mot de votre bébé sera Dada a été inspiré par les deux enfants de Fallon. Il capture son désir d’être le parent préféré de ses enfants. Dans le livre, les papas animaux essaient de faire dire à leurs bébés « papa » comme premier mot, mais échouent lamentablement. Il raconte plus tard comment il appelait tout chez lui « papa » juste pour que sa fille comprenne et apprenne le mot, et à quel point il voulait que son premier mot soit « papa ».

