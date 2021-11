L’écureuil mange tellement de noix qu’il reste coincé dans la mangeoire à oiseaux

Ce grand garçon s’est mis derrière les barreaux (Photo: RSPCA)

Un écureuil idiot a dû être sauvé après s’être coincé dans une mangeoire à oiseaux à la recherche de noix d’automne.

La créature dodue s’est faufilée à travers une brèche dans le jardin en métal dans le but d’atteindre de délicieuses friandises destinées aux oiseaux.

Mais après s’être rassasié, l’animal s’est retrouvé fermement coincé à l’intérieur de la mangeoire de Surrey, dos à la nourriture.

La RSPCA a alors dû être appelée pour le secourir avec des coupe-boulons.

Des images amusantes semblent montrer le rongeur joufflu relativement à l’aise alors que l’aide humaine arrive pour couper le métal et le libérer.

On le voit avec ses bras suspendus au-dessus des barreaux et penché en avant dans une pose apparemment détendue, attendant patiemment la liberté – bien qu’il ait probablement été effrayé par la rencontre.

Un observateur dit en plaisantant à son nouvel ami : « Je me demande si vous n’aviez pas mangé autant de noix que vous ne vous seriez pas coincé là-dedans ».

Des propriétaires inquiets ont repéré la boule de poils après qu’il se soit retrouvé coincé le mercredi 10 novembre et appelé à l’aide de leur jardin à Banstead.

Après son calvaire, l’écureuil gris se dandinait dans les buissons.

Louis Horton, agent de sauvetage des animaux de la RSPCA, a expliqué: «Le pauvre écureuil pensait évidemment qu’il avait un repas facile en se servant de la nourriture pour oiseaux, mais malheureusement, ce n’était pas aussi simple qu’il l’avait espéré.

«Il a été attrapé par la tête et tout son corps était à l’intérieur de la mangeoire.

On a dit aux amoureux des animaux de faire attention aux mangeoires d’oiseaux «anti-écureuils» (Photo: RSPCA)



L’écureuil de Surrey a dû être sauvé (Photo: RSPCA)

« Heureusement, il n’a pas été blessé et j’ai pu le libérer là-bas, puis en coupant le métal. »

Elle a ajouté: «Dès qu’il a pu, il s’est enfui aussi vite qu’il a pu.

« Malheureusement, les écureuils piégés dans les mangeoires sont quelque chose dont nous entendons parler assez régulièrement, en particulier ceux conçus pour être » anti-écureuil « , nous exhortons donc les gens à s’en tenir aux conceptions les plus simples et à les vérifier régulièrement. «

