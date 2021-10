Led Zeppelin arrive sur Tik Tok

TIC Tac a annoncé aujourd’hui que la musique de LED ZEPPELIN est désormais disponible pour sa communauté. Le groupe a également lancé son propre album officiel TIC Tac compte (@ledzeppelin) qui présentera LED ZEPPELIN illustrations et graphiques, performances en direct classiques et autres contenus vidéo.

TIC Tac les utilisateurs peuvent désormais créer des vidéos avec bande sonore sur n’importe quelle chanson de LED ZEPPELINdiscographie complète de , englobant plus de 100 chansons au total à travers leurs albums studio et live emblématiques, y compris certains de leurs morceaux les plus légendaires tels que « Tout plein d’amour », « Stairway to Heaven », « La chanson des immigrés », « Rock and roll », « Chien noir », « Randonner sur » et « Cachemire ».

LED ZEPPELIN reste l’un des groupes les plus révolutionnaires et les plus populaires de la musique moderne, ayant vendu plus de 300 millions d’albums dans le monde. Le groupe a été fondé en 1968 par jimmy Page. De même que Robert Plante, John Bonham et Jean-Paul Jones, ils ont commencé un règne de 12 ans au cours duquel le groupe était largement considéré comme le groupe de rock le plus grand et le plus innovant au monde. Le 8 novembre marque le 50e anniversaire de leur quatrième album marquant « Led Zeppelin IV », produit par Page, qui continue d’être l’un des albums les plus influents sur le plan artistique et les plus réussis commercialement de l’histoire de la musique et le sixième album le plus vendu de tous les temps aux États-Unis LED ZEPPELIN continue d’être honoré pour son rôle central dans l’histoire de la musique, comptant un Temple de la renommée du rock and roll induction, un Grammy Award pour l’ensemble de sa carrière, et le Prix ​​de musique polaire parmi ses nombreuses distinctions.

LED ZEPPELIN n’a sorti que huit albums studio et aucun single au cours de ses 12 ans de carrière, mais à ce jour, il existe plus de 1 000 singles et 2 000 LP sur le marché.

LED ZEPPELINle 10 décembre 2007 lors de la Ahmet Ertegun concert hommage a été relaté sur 2012 du groupe « Jour de fête » CD et DVD. L’ensemble, qui comportait Jason Bonham remplacer son défunt père John Bonham à la batterie, marqué Plante, Page et Jonesle premier spectacle à grande échelle ensemble depuis John Bonhamla mort de 1980.

Vérifier LED ZEPPELIN au TIC Tac ici.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).