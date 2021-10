Led Zeppelin fait ses débuts sur TikTok après le succès viral de Fleetwood Mac

Robert Plant et Jimmy Page en live en 1977. Crédit photo : Jim Summaria / CC by 3.0

La « discographie complète » de Led Zeppelin est officiellement disponible sur la plateforme de partage de vidéos abrégées TikTok.

Les hauts responsables de TikTok, propriété de ByteDance, ont révélé l’arrivée de la musique du groupe de rock basé à Londres via une sortie concise aujourd’hui. Les plus d’un milliard d’utilisateurs actifs mensuels du service controversé peuvent désormais choisir parmi au nord des 100 pistes de Led Zeppelin – y compris des succès comme « Stairway to Heaven » et « Whole Lotta Love » – ​​lors de la sélection de la musique pour leurs vidéos.

De plus, l’acteur de plus de 50 ans a créé son propre compte TikTok (@ledzeppelin). Ce profil « comportera des illustrations et des graphiques de Led Zeppelin, des performances live classiques et d’autres contenus vidéo », selon le message d’annonce de TikTok, qui a supprimé 81 millions de vidéos (avec moins de 0,5% des retraits attribuables aux revendications de droits d’auteur) au deuxième trimestre. 2021.

Au moment de la publication de cet article, le compte Led Zeppelin TikTok n’avait publié qu’une seule vidéo – un clip de huit secondes du logo du groupe, réglé sur « Immigrant Song » – et environ 8 500 personnes avaient suivi la page.

Mais l’histoire suggère qu’une tendance TikTok au bon moment pourrait inciter un nombre important d’utilisateurs généralement jeunes de la plate-forme à créer des vidéos avec et à commencer à écouter la musique de Led Zeppelin. Le rôle de TikTok dans le démarrage de la carrière d’artistes à succès commercial comme Lil Nas X et Benee n’est guère un secret, et le service a également aidé des artistes vétérans à trouver de nouveaux publics – avec des accords de grande envergure peu de temps après.

Sur ce front, Fleetwood Mac, qui s’est formé en 1967, a connu un énorme bond d’audience après que « Dreams » ait attiré des millions de fans de la génération Z en octobre dernier. La tendance correspondante a été initiée après qu’un utilisateur de TikTok basé dans l’Idaho, Nathan Apodaca, a mis en ligne fin septembre 2020 une simple vidéo présentant la piste – et, pour le plus grand plaisir de différents professionnels, une bouteille de jus de canneberge Ocean Spray.

Fleetwood Mac a rapidement adopté la tendance – Mick Fleetwood, 74 ans, a recréé la vidéo d’Apodaca avec un bref clip – et les avantages commerciaux de la décision sont rapidement devenus évidents sur des plateformes autres que TikTok. « Dreams » a commencé à se classer très haut dans les charts Spotify aux États-Unis et à l’étranger, par exemple, tandis que les auditeurs mensuels du groupe ont également approché les 20 millions.

Notamment, au lieu de plafonner ou de baisser au cours de l’année écoulée, ce dernier chiffre a encore augmenté, Fleetwood Mac comptant actuellement 22,49 millions d’auditeurs mensuels de Spotify. « Dreams » lui-même a accumulé 831,73 millions de flux sur la plate-forme, et les membres de Fleetwood Mac (et ancien membre de Buckingham) Christine McVie, Stevie Nicks, Mick Fleetwood et Lindsey Buckingham ont vendu leurs catalogues dans des offres de plusieurs millions de dollars. au cours de la dernière année.

Inutile de dire qu’il n’est pas clair si Led Zeppelin (ou d’autres groupes hérités) sera en mesure d’obtenir un succès similaire sur TikTok. Mais comme tenter de le faire comporte peu de risques et offre un potentiel énorme, il est logique d’essayer d’atteindre de nouveaux fans sur le service.