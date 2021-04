Led Zeppelin, les membres Who et King Crimson font partie des musiciens britanniques qui appellent à une réforme du streaming

LED ZEPPELINde jimmy Page, Robert Plant et John Paul Jones, L’OMSde Roger Daltrey, et KING CRIMSON Légende Robert Fripp font partie des plus de 150 musiciens britanniques qui font appel à Premier ministre Boris Johnson mettre à jour la loi britannique sur le droit d’auteur afin d’augmenter les revenus du streaming aux créateurs.

Dans une lettre ouverte, du Union des musiciens en association avec le Académie Ivors et la campagne #BrokenRecord, les signataires affirment que la loi sur les revenus de streaming et les paiements de redevances “n’a pas suivi le rythme du changement technologique” dans l’industrie de la musique. La campagne arrive alors que le gouvernement britannique examine l’impact économique de la musique en streaming sur les artistes, les maisons de disques et l’industrie musicale au sens large dans le cadre de l’enquête “Economics Of Music Streaming”.

“Le streaming remplace la radio. Les musiciens devraient donc bénéficier de la même protection lorsque leur travail est diffusé sur des plates-formes de diffusion en continu que lorsqu’ils sont diffusés à la radio”, Horace Trubridge, secrétaire général de la Union des musiciens, dit. “Alors que le monde entier a évolué en ligne pendant la pandémie, les musiciens qui écrivent, enregistrent et jouent pour gagner leur vie ont été abandonnés par une loi qui n’a tout simplement pas suivi le rythme du changement technologique.”

La lettre ajoute que la loi «n’a pas suivi le rythme des changements technologiques et, par conséquent, les artistes interprètes et les auteurs-compositeurs ne bénéficient pas des mêmes protections qu’à la radio». Il poursuit en suggérant que “seuls deux mots doivent être modifiés dans la loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets … pour que les artistes interprètes d’aujourd’hui reçoivent une part des revenus, tout comme ils apprécient à la radio,” et que le changement proposé “ne sera pas coûtera un sou au contribuable, mais mettra plus d’argent dans les poches des contribuables britanniques et augmentera les revenus des services publics comme le NHS. “

Crispin Hunt du Académie Ivors ajoute: «En streaming, la chanson est reine, mais les auteurs-compositeurs et les compositeurs n’apprécient pas la vraie valeur de leur travail et luttent pour gagner leur vie.

«Les maisons de disques ne sont plus que des entreprises de marketing. Sans les coûts de fabrication et de distribution, leurs profits extraordinaires devraient être partagés plus équitablement avec les créateurs.

“Notre industrie a une triste histoire de confrontation entre artistes, interprètes et auteurs-compositeurs. Avec cette lettre, nous parlons enfin d’une seule voix pour dire” ça suffit “. Notre industrie est brisée, le gouvernement peut et doit nous aider à y remédier. . “

Lisez la lettre complète ci-dessous.

