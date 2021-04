Led Zeppelin: Livre “ La biographie ” attendu en novembre

Presse de pingouin a fixé la date de sortie du 9 novembre pour Bob Spitzle nouveau livre de “Led Zeppelin: La biographie”.

De l’auteur du définitif New York Times best-seller de l’histoire de LES BEATLES vient le récit faisant autorité du groupe Jack Black et beaucoup d’autres appellent le plus grand groupe de rock de tous les temps, sans doute le plus réussi et certainement l’un des plus notoires.

Stars du rock. Peu importe ce que ces mots signifient pour vous, il y a de fortes chances qu’ils aient une dette envers LED ZEPPELIN. Personne avant ou depuis n’a vécu le rêve comme jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones et John Bonham. Dans «Led Zeppelin», Loulou prend toute leur mesure, pour le bien et parfois pour le mal, en séparant le mythe de la réalité avec le sens de la connaissance et le sens de la narration qui sont ses marques de fabrique.

Dès les notes d’ouverture de leur premier album, le groupe s’est annoncé comme quelque chose de différent, une collision de grande ambition artistique et de force primitive brute, de musique folk anglaise délicate et de blues afro-américain acharné. Ce disque s’est vendu à plus de 10 millions d’exemplaires, et c’était le plus simple des débuts; LED ZEPPELINSes albums se sont vendus à plus de 300 millions d’exemplaires certifiés dans le monde, et la poussière ne s’est jamais calmée. Pris ensemble, LED ZEPPELINLa discographie de a passé une dizaine d’années presque incompréhensibles sur les charts d’albums.

Le groupe est notoirement gardé, et les livres précédents brillent plus de chaleur que de lumière. Mais LoulouSon autorité est indéniable et irrésistible. Son sens de l’atmosphère, du contexte – la musique, les affaires, les studios d’enregistrement, la vie en tournée, les stations de radio, les fans, tout l’écosystème de la musique populaire – est sans égal. Son récit de la fusion de Page et Jones, la virtuose londonienne sophistique, avec Plante et Bonham, les hommes sauvages des Midlands, dans un groupe des cendres de LES YARDBIRDS, dans une scène dominée par LES BEATLES et LES PIERRES QUI ROULENT mais changer rapidement, est en soi une révélation. Loulou prend la musique au sérieux et donne au parcours artistique du groupe une vie pleine et vivante. La musique n’est cependant qu’une partie de la légende: «Led Zeppelin» C’est aussi l’histoire de la façon dont les années 60 sont devenues les années 70, de la façon dont jouer dans les clubs est devenu jouer dans les stades et piloter son propre jet, de la façon dont l’innocence est devenue la décadence. LED ZEPPELIN n’ont peut-être pas inventé la groupie, et ils n’étaient pas le premier groupe de rock à se déchaîner sur la route, mais ils l’ont amené à un tout autre niveau, comme pour tout le reste. Toutes les légendes ne sont pas vraies, mais en LoulouUne comptabilité minutieuse, ce qui est vrai est étonnant et parfois dérangeant.

LED ZEPPELIN n’a donné aucun quart, et n’a pas non plus Loulou. «Led Zeppelin» C’est le bilan complet et honnête que le groupe attend depuis longtemps et qu’il mérite amplement.

