Ledecky tombe aux mains de son ennemi juré, l’Australien Ariarne Titmus

On voit que la natation de Tokyo réserve des surprises. Katie Ledecky devait être la reine de la piscine, avec un parcours rapide vers l’or au 400, 800 et 1500 libre et au relais 4×200 (le 200 libre semblait plus discutable). Mais, déjà dans sa première finale, le 400 libre, son chemin de la gloire a été écourté. Parce qu’un totem comme Ledecky ne gagne pas d’argent, il perd de l’or.

L’Australienne Ariarne Titmus est devenue son propre cauchemar. Il l’avait déjà battu dans cette même épreuve lors de la Coupe du monde de Gwangju, sa première défaite en compétition majeure depuis neuf ans, puis la presse américaine a soutenu que Katie s’était sentie malade quelques heures avant cette finale. Eh bien, à Tokyo, la Tasmanienne basée à Brisbane l’a encore fait, alors il est peut-être temps de lui rendre le crédit qu’elle a gagné sur l’eau.

Ledecky est sorti comme d’habitude, en répétant le seul scénario qu’il connaisse et qui lui ait donné tant de succès jusqu’à présent : plein gaz et quiconque peut le suivre. Normalement, ceux qui essayaient allaient exploser tôt ou tard. Mais pas Titmus.

L’Australien de 20 ans est la coupe de la chaussure de Washington et sait comment la contrer. Au début, laissez-le aller; pas grand chose, une marge de deux ou trois mètres, pour ne pas brûler. Et si tout se passe bien et qu’il vous reste des réserves, comme c’est généralement le cas, dans les 100 derniers mètres vous foncez sans hésiter. C’est ce qu’il a fait à Tokyo, la rattrapant en l’absence de lancer et la dépassant de justesse. Titmus a signé un record plus qu’honorable de 3’56”69, à seulement 23 centièmes du record du monde de Katie, qui a terminé deuxième. Un monde derrière, le chinois Bingjie Li a accroché le bronze.

Il est tentant de chercher une rivalité louche entre Ledecky et Titmus, mais ce n’est pas le cas. Ils ont une relation très cordiale et en fait Katie est l’héroïne sportive de l’Australienne, avec l’Espagnol Rafa Nadal, selon ses propres aveux. La grande différence entre Titmus et les autres rivales est qu’elle n’est pas intimidée face à elle.

On verra comment l’Américaine réagit désormais, car elle a beaucoup de travail au Tokyo Aquatic Center et elle rencontrera Titmus au moins deux fois de plus, en 200 et 800 ; L’Espagnole Mireia Belmonte participera également à cette dernière épreuve.