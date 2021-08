Ledger ajoute Binance Smart Chain à son support

La société française de sécurité Blockchain Ledger a récemment annoncé qu’elle ajoutait Binance Smart Chain (BSC) à son support. De cette façon, les utilisateurs de cette société pourront effectuer des interactions avec les différentes dApps DeFi. Il est à noter que le support n’inclut pas Binance Chain, mais BSC.

D’un autre côté, explique l’entreprise, pour entrer, les gens n’ont qu’à entrer dans le Ledger Live. Une fois sur place, il leur suffit d’installer l’application liée au réseau Binance. Avec l’utilisation de cette option Ledger, tous les jetons du BEP20 de cette Blockchain peuvent être gérés.

BSC, a été ajouté à la Blockchain originale de l’échange Binance pour améliorer l’évolutivité de la Binance Chain originale. En outre, des options de contrat intelligent ont été ajoutées. Bref, BSC cherche à ressembler à d’autres grandes chaînes qui opèrent avec la Finance Décentralisée comme Ethereum ou Tron.

Que peut-on faire avec Binance Smart Chain de Ledger ?

Le fait que la société Ledger ajoute maintenant Binance Smart Chain à son offre d’options utilisateur est significatif. Principalement, cela représente un peu d’air pour l’échange battu, qui reçoit l’une des pires surtensions de la part des régulateurs du monde entier.

Le plateau de la plateforme est en pleine manœuvre pour éviter la fureur de ces entités. Cependant, jusqu’à présent, aucune des tentatives de cette société d’acheter et de vendre des crypto-monnaies ne semble être sans fruit.

Au milieu de cet environnement, la décision de Ledger apparaît, annoncée sur son portail web. « Désormais, ils pourront gérer et traiter en toute sécurité avec BSC. Cela peut se faire dans deux types d’actifs, les jetons BNB et BEP20 », explique la note.

De plus, la société souligne que « l’application Binance Smart Chain pourra fonctionner via Ledger Live. En plus du parapluie le plus sécurisé qui soit : votre portefeuille matériel Ledger », soulignent-ils.

La société de matériel de sécurité Blockchain Ledger prendra en charge les jetons BNB et BEP20 de Binance Smart Chain. Source : Grand livre

Comment gérer les tokens BEP20 et BNB ?

La société explique, en quelques étapes simples, comment gérer les jetons BNB et BEP20 avec leurs options. Pour ce faire, ils mettent en évidence trois étapes que les utilisateurs doivent respecter. Ceux-ci sont:

Installez l’application Binance Smart Chain sur votre appareil matériel Ledger. Après cela, vous devez accéder à l’onglet Comptes. Là, un compte BSC doit être créé.Enfin, l’utilisateur devra vérifier et confirmer l’adresse pour déposer ses tokens.

L’un des avantages de l’utilisation des options de Ledger, explique l’entreprise, est que vous donnez à l’utilisateur le contrôle total de ses fonds. En ce sens, affirment-ils, les clés privées des personnes restent fermement protégées dans le portefeuille matériel Nano. De cette façon, les actions des pirates sont totalement exclues, disent-ils.

Le problème de la sécurité dans les dApps est un problème de longue date. Cependant, les craintes se sont aggravées après le piratage de Poly Network le 10 août. Ce réseau a été piraté par des cybercriminels, qui ont volé quelque 600 millions USDT.

Bien que les fonds aient été retournés dans un geste déconcertant par le pirate informatique, la vulnérabilité de ces applications décentralisées était évidente.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport