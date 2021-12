Ledger annonce l’intégration avec FTX et Coinbase, le lancement de la carte de débit Crypto Life

Les titulaires de carte pourront ouvrir une ligne de crédit en utilisant la garantie de crypto et recevoir leurs chèques de paie directement sur leur compte de carte et les convertir en Bitcoin et Ether.

Le portefeuille matériel de crypto-monnaie populaire Ledger travaille sur une carte de débit directement liée à un portefeuille crypto.

Lors de sa conférence Ledger Op3n, la société a dévoilé son intention de lancer sa propre carte de débit appelée carte Crypto Life. Les utilisateurs de cartes pourront payer en crypto dans plus de 50 millions de détaillants et de magasins en ligne, a annoncé jeudi la société dans un communiqué de presse.

Connu pour ses portefeuilles matériels et la fuite des données personnelles de centaines de ses utilisateurs, Ledger a travaillé sur son logiciel appelé Ledger Live, permettant aux utilisateurs d’acheter et de vendre des cryptos, d’envoyer et de recevoir les pièces, et d’échanger ainsi que de mettre en jeu les actifs numériques. sur sa plate-forme.

Plus tôt cette année, la société a levé 380 millions de dollars dans le cadre d’un cycle de financement de série C, et Ledger a déclaré à l’époque qu’elle utiliserait les nouveaux capitaux pour étendre ses services.

La société est prête à lancer sa carte de débit conçue par la société de technologie financière Baanx, qui fournira la gestion du programme et l’infrastructure. La liste d’attente est actuellement ouverte pour obtenir la carte.

Ces cartes seront disponibles au Royaume-Uni, en France et en Allemagne à un moment donné au premier trimestre de l’année prochaine, tandis que celles aux États-Unis l’obtiendront au deuxième trimestre de 2022.

Les utilisateurs pourront compléter leur carte de débit à partir de l’application Ledger Live avec plusieurs cryptos, à savoir. BTC, ETH, USDT, EURT, USDC, XRP, BXX, LTC ou BCH. Lorsque la carte est utilisée pour une transaction, l’actif cryptographique sera instantanément converti en fiat.

Les titulaires de carte pourront également recevoir leurs chèques de paie directement sur leur compte de carte et pourront en convertir un pourcentage en Bitcoin et Ether.

Une autre fonctionnalité introduite par Ledger est d’offrir à ses titulaires de carte la possibilité d’ouvrir une ligne de crédit pour obtenir de l’argent à dépenser sur leur carte, en utilisant la crypto-monnaie comme garantie, avec des taux commençant à 0%. Cependant, les tarifs varient selon les régions.

Moyen sécurisé de participer au Web 3

Ledger a également annoncé que l’échange cryptographique Coinbase, qui possède également sa propre carte de débit, envisage d’intégrer le portefeuille matériel Ledger pour offrir à ses utilisateurs plus d’options pour s’auto-garder leur garde.

Ce partenariat commencera avec l’extension de navigateur Coinbase Wallet qui se connectera aux portefeuilles Ledger, puis plus tard à l’application mobile Coinbase. L’intégration sera déployée par phases au cours du premier trimestre 2022.

« Nous faisons de Coinbase Wallet le moyen le plus sûr et le plus sécurisé de participer au Web 3 », a déclaré Max Branzburg, vice-président des produits de la bourse, dans le communiqué.

Le même jour, un autre partenariat a été annoncé par Ledger, cette fois avec un autre échange crypto FTX. En conséquence, les utilisateurs auront un accès rapide aux 300 paires de trading de FTX et à d’autres services de trading via l’application d’auto-conservation de Ledger, Ledger Live.

« Il s’agit d’une innovation importante dans le commerce de crypto », a déclaré le fondateur et PDG de FTX, Sam Bankman-Fried.

« Les investisseurs recherchent une sécurité accrue et des solutions d’auto-conservation sans sacrifier la liquidité, l’effet de levier et les options de trading. »

Dans l’annonce officielle, le PDG de Ledger, Pascal Gauthier, a noté que depuis son lancement en 2014, leurs plus de 4 millions de portefeuilles sécurisent plus de 15% de tous les actifs cryptographiques.

Grâce au dernier partenariat, les commerçants et les investisseurs pourront « tout faire correctement depuis la sécurité de leur Ledger Nano », a déclaré Gauthier.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.