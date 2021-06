in

Ledger intègre la plate-forme DeFi ParaSwap dans Ledger Live ; Échangez rapidement des jetons Ethereum dans le portefeuille

La société de blockchain Ledger a annoncé l’intégration de la plate-forme de finance décentralisée (DeFi) ParaSwap dans son application Ledger Live.

Paraswap devient la première plate-forme à s’intégrer sur Ledger Live

ParaSwap est un agrégateur d’échange décentralisé (DEX) qui prend en charge divers protocoles DeFi, notamment Uniswap, Sushiswap, Balancer et Curve. Il offre un moyen simple et rapide d’échanger des jetons natifs d’Ethereum d’égal à égal.

Cette intégration, qui se trouve être la première sur Ledger Live, permettrait aux utilisateurs d’échanger et d’échanger des jetons Ethereum au meilleur taux avec ParaSwap directement via Ledger Live.

La plate-forme Ledger-Live a été lancée en 2018 et permet aux utilisateurs d’échanger, d’échanger et de prêter le tout sur une plate-forme sécurisée. Actuellement, il compte plus de 1,5 million d’utilisateurs mensuels sur la plate-forme.

Le PDG de Ledger Ian Rogers a déclaré que la société avait choisi Paraswap plutôt que d’autres plates-formes en raison de son interface facile à utiliser. Cependant, la firme espère intégrer davantage de plates-formes DeFi à l’avenir.

ParaSwap a fait les manchettes ces derniers temps. Premièrement, ParaSwap a levé 3 millions de dollars lors d’un cycle de financement de démarrage. Il était dirigé par Blockchain Capital, White Star Capital et DeFi Alliance, avec la participation d’André Cronje, fondateur de Yearn Finance, entre autres.

Le mois dernier, la société a enregistré un bénéfice de 37 millions de dollars en 24 heures sur la plateforme de trading Polygon, selon DappRadar.

Lancé en septembre 2019, Paraswap affirme avoir facilité un volume de transactions d’une valeur de près de 2 milliards de dollars depuis son lancement.

Ledger lève 380 millions de dollars lors d’un tour de table

Ledger est récemment entré dans la liste des licornes après avoir clôturé un financement de série C de 380 millions de dollars la semaine dernière, ce qui a poussé sa valorisation à plus de 1,5 milliard de dollars.

Le financement a été dirigé par le fonds d’actifs numériques, 10T Fund, et d’autres investisseurs notables tels que Tekne Capital, Felix Capital, Uphold Ventures, Inherent, Financière Agache (Groupe Arnault) et iAngels Technologies.

Ledger est l’un des fabricants de portefeuilles matériels les plus populaires au monde. La société a déclaré qu’elle sécurise environ 15% de toutes les crypto-monnaies dans le monde, vendant plus de 3 millions de portefeuilles matériels dans 190 pays.

La société a d’abord déployé son portefeuille Ledger Nano A, où les utilisateurs doivent connecter l’appareil à un ordinateur à l’aide d’un câble USB. Plus récemment, il a lancé son Ledger Nano X où les utilisateurs peuvent facilement envoyer et recevoir des actifs depuis leur téléphone, car le Nano X fonctionne via Bluetooth.

Ledger a également une branche entreprise pour les entreprises qui souhaitent ajouter des crypto-monnaies à leur bilan appelée Ledger Enterprise Solutions.

L’unité commerciale, centrée sur l’adoption par les entreprises de la plate-forme technologique de conservation de base de Ledger (Ledger Vault), a été lancée plus tôt cette année.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.