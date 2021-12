Ledger Wallet ajoute la prise en charge de l’ordinateur Internet (ICP), jalonnement inclus

Ledger a annoncé vendredi que son portefeuille matériel crypto prend désormais en charge le jeton Internet Computer Protocol (ICP). Cela permet le jalonnement ICP dans le portefeuille. À ce jour, près de 9,75 millions de dollars américains de jetons ont été jalonnés sur le réseau informatique Internet. L’activation du jalonnement ICP dans le portefeuille via Ledger devrait augmenter considérablement le nombre d’investisseurs cherchant à gagner des récompenses de jalonnement.

Jeton ICP du portefeuille du grand livre

Internet Computer est une blockchain à usage général qui s’exécute à la vitesse du Web et agit comme une pile Web3 complète. Le support de Ledger pour ICP arrive via l’application décentralisée frontale Network Nervous System (NNS) (dapp).

Responsable Comptabilité Plateforme Fabrice Dautriat :

Nous cherchons toujours à prendre en charge les actifs cryptographiques les plus innovants, et l’intégration des jetons ICP servira bien notre base d’utilisateurs. Ce partenariat est une première étape importante et nous sommes impatients de travailler avec l’équipe Dfinity pour continuer à améliorer la prise en charge de leur protocole sur les produits Ledger.

Grâce à l’application frontale NNS, les utilisateurs peuvent miser et gérer ICP, et voter sur les mises à niveau du protocole informatique Internet. L’introduction du jalonnement, du vote et du transfert de jetons dans le portefeuille via le NNS élimine tout exploit externe en exigeant que toutes les transactions soient autorisées via le dispositif Ledger uniquement, permettant aux utilisateurs d’examiner et d’approuver ou de refuser toute action.

Pour miser, voter et gagner des récompenses de gouvernance, les utilisateurs peuvent connecter leur grand livre et télécharger l’application ICP spécifique. Une fois configurés, ils peuvent simplement cliquer sur « Stake Neuron », sélectionner leur compte de portefeuille Ledger comme source de fonds, choisir combien ils veulent miser et cliquer sur « créer ». Il existe également des options disponibles pour gérer leur Neuron une fois créé.

Les utilisateurs doivent simplement brancher le Ledger Nano S/X sur leur ordinateur (ou se connecter via Bluetooth sur le Nano X) et, avec un minimum de configuration, ils disposent d’un moyen simple de gérer leurs portefeuilles tout en maintenant le plus haut degré de sécurité.