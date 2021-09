L’éditeur de contrôle a appris du contrecoup des achats croisés, les futurs jeux utiliseront la livraison intelligente

Dans une interview avec GamesIndustry.biz, l’éditeur 505 Games a reconnu la controverse autour du chemin de mise à niveau de Control Ultimate Edition sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

Lorsque Control Ultimate Edition a été annoncée pour la première fois l’année dernière, il a été révélé que ceux qui avaient acheté le Control original en 2019 pour PS4 et Xbox One ne seraient pas en mesure de mettre à niveau cette copie du jeu vers l’Ultimate Edition. La seule façon d’être éligible aux versions nouvelle génération du jeu était de racheter Control via son Ultimate Edition sur PS4 et Xbox One.

Malgré des initiatives telles que Smart Delivery de Microsoft, qui a permis aux joueurs de recevoir les versions Xbox One et Xbox Series X|S d’un jeu lorsqu’ils sont achetés sur l’écosystème de la plate-forme, le président de 505 Games, Neil Ralley, a déclaré que c’était quelque chose que l’industrie n’avait jamais rencontré auparavant.

« Pour Control, nous avons pris certaines décisions qui limitaient la manière dont nous pouvions effectuer la livraison intelligente pour la version de nouvelle génération de Control », a expliqué Ralley. “C’étaient les bonnes décisions à l’époque, mais ils ont créé ces bloqueurs. Nous n’avons pas pu revenir en arrière et réorganiser la façon dont nous développions l’édition Ultimate pour qu’il y ait un moyen sensé et juste de faire la livraison intelligente.”

Ralley a également noté que 505 Games avait tiré une leçon de cette situation et qu’il n’avait pas géré la communication avec le public de la meilleure façon. Cependant, à l’avenir, ils veulent éviter quelque chose comme ça à nouveau. Il cite Ghostrunner et Assetto Corsa Competizione comme exemples. À leur sortie, ceux qui ont acheté les versions PS4 et Xbox One pourront passer gratuitement aux versions PS5 et Xbox Series X|S.

Control a franchi 10 millions de joueurs et le développeur Remedy a confirmé qu’il avait actuellement au moins six jeux en développement, y compris un spin-off multijoueur de Control nommé Project Condor.

