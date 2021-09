L’éditeur de Far Cry nomme un autre Français blanc au poste de CCO

Photo : Martin Bureau (.)

Le nouveau directeur de la création d’Ubisoft est Igor Manceau, un vétéran de 20 ans de la société qui a récemment dirigé le développement de Riders Republic, a annoncé la société aujourd’hui. Manceau entre en fonction plus d’un an après la démission du précédent CCO, Serge Hascoët, au milieu d’allégations d’inconduite sexuelle, et à un moment où de nombreux employés demandent à l’éditeur Assassin’s Creed de secouer son équipe de direction créative majoritairement française et canadienne-française.

En tant que directeur de la création, Manceau sera chargé de guider la vision créative globale de chaque jeu Ubisoft. « Manceau travaillera en étroite collaboration avec les parties prenantes de tous les studios de la société pour inclure des perspectives et des sensibilités diverses qui alimenteront l’esprit créatif du groupe », a écrit la société dans un communiqué de presse aujourd’hui, semblant anticiper les critiques sur les antécédents de Manceau et la lutte continue d’Ubisoft pour faire en sorte que ses rangs les plus élevés reflètent la diversité parfois défendue dans ses jeux et son marketing.

Le rôle était auparavant occupé par Serge Hascoët, un autre vétéran de plusieurs décennies qui a vu son mandat chez l’éditeur français prendre fin en juillet dernier alors qu’il comptait sur de nombreuses allégations d’inconduite sexuelle. Hascoët faisait partie des personnes accusées, dans son cas, d’avoir tenu des propos sexuellement explicites à et sur des collègues de travail, mais aussi d’avoir favorisé une atmosphère sexiste et de protéger d’autres hommes qui se livraient au harcèlement. Contrairement à d’autres employés d’Ubisoft qui ont été accusés d’inconduite, Hascoët a été autorisé à démissionner mais n’a jamais fait l’objet d’une enquête formelle.

Hascoët était également au centre de conflits internes au sujet desquels les développeurs d’Ubisoft ont été promus pour être ses lieutenants. Au début de 2020, la société a annoncé sa liste révisée de vice-présidents pour aider à diriger son tout-puissant département éditorial, chargé d’aider le CCO à superviser le développement dans tous les studios de jeux. Tous étaient des hommes blancs. Après que des allégations contre certains des hommes nommés aient finalement été rendues publiques, le PDG et co-fondateur d’Ubisoft, Yves Guillemot, a promis de réviser sa composition. Une femme, Bio Jade Adam Granger, a finalement été nommée à ce poste plus tôt cette année, mais de nombreux employés attendent toujours la refonte plus approfondie promise.

“Il n’y a pas d’expression claire du processus créatif, et il y a un manque choquant de diversité parmi les vice-présidents”, a écrit un porte-parole du groupe d’employés A Better Ubisoft dans un communiqué aujourd’hui. «Nous reconnaissons l’embauche de Bio-Jade Adam Granger, mais peu de progrès ont été réalisés au-delà de cela, d’autant plus que deux vice-présidents supplémentaires devaient être embauchés. Actuellement, dans l’état actuel des choses, l’équipe créative d’Ubisoft est composée de Blancs d’origines culturelles uniformes. »

G/O Media peut toucher une commission

A Better Ubisoft a envoyé une lettre ouverte à la direction de l’entreprise le mois dernier appelant à des réformes fondamentales dans l’industrie du jeu vidéo en ce qui concerne les protections sur le lieu de travail pour signaler les inconduites sexuelles, les gestionnaires toxiques et d’autres problèmes.

La lettre est intervenue après plusieurs rapports plus tôt cette année pour les employés actuels et anciens d’Ubisoft estimant que l’entreprise a peu fait pour changer fondamentalement face aux calculs de l’année dernière. Activision Blizzard fait face à une réaction similaire de la part des employés suite à un procès en Californie alléguant un harcèlement sexuel et une discrimination généralisés dans cette entreprise. Jusqu’à présent, aucune des deux entreprises n’a officiellement reconnu les demandes des employés pour des mesures supplémentaires.