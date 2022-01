L’éditeur de GTA Take-Two achète le géant Zynga de Farmville pour 12,7 milliards de dollars

Take-Two Interactive Software acquiert Zynga dans le cadre d’un accord de 12,7 milliards de dollars, ont confirmé les deux sociétés le lundi 10 janvier. Cette somme colossale comprend Take-Two qui paie 9,86 $ par action, plus la dette de Zynga, afin que l’entreprise puisse se lancer sur le marché de la téléphonie mobile.

Cet accord est désormais la plus grosse somme d’argent versée pour une acquisition dans l’histoire de l’industrie du jeu vidéo, dépassant l’acquisition de Bethesda par Microsoft en 2020 pour 7,5 milliards de dollars et l’acquisition de Tencent en 2016 Le choc des clans studio Supercell pour 8,6 milliards de dollars. Activision Blizzard a conclu un accord similaire en 2015 lorsqu’ils ont acheté Candy Crush développeur King pour 5,9 milliards de dollars.

Les jeux les plus connus de Zynga incluent FermeVille et Mots avec des amis, bien que Farmville ait fermé définitivement en décembre 2020. Take-Two – la troisième plus grande société de jeux en Occident après Activision Blizzard et EA – possède 2K, Rockstar et le nouveau studio de Ken Levine Ghost Story Games, ils sont donc responsables d’énormes des séries comme Bioshock, Borderlands, XCOM et Grand Theft Auto.

Zynga développe également Star Wars : Hunters, qui arrivera sur Switch cette année.

Le président-directeur général de Take-Two, Strauss Zelnick, a parlé de l’accord dans un communiqué officiel :

« Nous sommes ravis d’annoncer notre transaction transformatrice avec Zynga, qui diversifie considérablement notre activité et établit notre position de leader dans le domaine du mobile, le segment à la croissance la plus rapide de l’industrie du divertissement interactif. »

Frank Gibeau, PDG de Zynga, avait des sentiments similaires à exprimer :

« La combinaison de l’expertise de Zynga en matière de plates-formes mobiles et de nouvelle génération avec les capacités et la propriété intellectuelle de pointe de Take-Two nous permettra de faire avancer notre mission de connecter le monde via les jeux tout en réalisant une croissance et des synergies significatives ensemble. »

Beaucoup de mots à la mode, bien sûr, mais le sentiment général est que T2 cherche à diversifier son portefeuille avec des jeux mobiles et à amener ses principales franchises sur mobile. Cela ne fait pas de mal que Zynga ait aussi une ligne lucrative au poker.

Si vous aimez vraiment le discours d’entreprise, voici la déclaration complète des deux sociétés.

Les pensées? Quel est votre mot commercial préféré ? Dites le nous dans les commentaires!