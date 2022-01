L’éditeur de GTA Take-Two achète Zynga dans le cadre du plus gros contrat de jeu de tous les temps

Image : Rockstar Games / Take-Two

Take-Two, l’éditeur derrière certains des plus grands noms du jeu comme Grand Theft Auto et NBA 2K, a annoncé aujourd’hui un accord pour acheter la société de jeux mobiles Zynga pour 12,7 milliards de dollars. Si l’acquisition du créateur de FarmVille se concrétise, elle marquera la plus grosse vente de l’histoire du jeu vidéo.

Un porte-parole de Take-Two Interactive a écrit dans un communiqué de presse que l’accord « unifie des entreprises très complémentaires, y compris le portefeuille de jeux pour consoles et PC de Take-Two, le meilleur de sa catégorie, et les franchises mobiles de pointe de Zynga ». Avec la fusion, Take-Two aurait un pipeline établi pour apporter plus de GTA, BioShock, XCOM, Civilization et d’autres franchises aux plateformes sociales et mobiles.

« Nous pensons que nous avons la meilleure collection de propriété intellectuelle sur consoles et PC dans le secteur du divertissement interactif et qu’elle est pratiquement entièrement inexploitée des mobiles et des jeux gratuits dans le monde », a déclaré le PDG de Take-Two, Strauss Zelnick, aux investisseurs lors d’une conférence de presse. Appelez aujourd’hui. « Les meilleurs studios de Zynga peuvent nous aider à développer cette propriété. Leurs opérations de publication mobile free-to-play de premier ordre peuvent apporter cela aux consommateurs, ravir ces consommateurs et créer des dépenses de consommation récurrentes en cours de route. »

En plus de FarmVille et Words With Friends, les plus grands jeux de Zynga ces dernières années incluent CSR Racing 2, Zynga Poker et une multitude de jeux de machines à sous, qui sont tous gratuits et qui rapportent de l’argent grâce à la publicité dans le jeu et microtransactions. Zynga se prépare également à lancer Star Wars: Hunters, un jeu de combat en arène qui arrivera sur Nintendo Switch, iOS et Android plus tard cette année, après avoir été retardé auparavant.

L’accord, cependant, n’a pas été officiellement conclu. En plus de devoir passer par un examen réglementaire, une disposition de l’accord préliminaire donne à Zynga 45 jours pour accepter une meilleure offre de quelqu’un d’autre. À 12,7 milliards de dollars, Take-Two paie déjà 64% sur le cours de l’action existante de Zynga, il n’est donc pas clair si un nouvel acheteur se lancera ou non. Take-Two a déjà essayé d’acheter les fabricants de jeux de course Codemasters en 2020, mais a finalement été surenchéri par EA.

La tentative actuelle de Take-Two d’acheter Zynga serait de loin la plus grosse acquisition de jeu dans une industrie en rapide consolidation. L’année dernière, Microsoft a conclu un accord pour acheter Bethesda, fabricant d’Elder Scrolls, pour 7,5 milliards de dollars, clôturant ainsi une expansion rapide de sa gamme de studios propriétaires. La société suédoise de jeux vidéo Embracer Group s’est également lancée dans une frénésie d’achats, arrachant le fabricant de Borderlands Gearbox Entertainment et le studio derrière le prochain remake de Star Wars: Knights of the Old Republic PS5, Aspyr. Et puis bien sûr, il y a le géant chinois Tencent, qui a investi ou acheté presque tout le reste.

On ne sait pas exactement à quels types de nouvelles collaborations l’accord Zynga pourrait conduire. Le simulateur de grande dystopie BioShockVille ? Le jeu de tactique littéraire Words With Aliens ? D’une manière ou d’une autre, d’autres moyens d’ajouter des microtransactions à NBA 2K ? Quoi qu’il en soit, y compris le potentiel de jeux encore plus chargés de microtransactions, la consolidation a une façon de sucer pour tout le monde, sauf pour les consolidateurs.

Mise à jour : 1/10/21, 10 h 07 HE : ajout de plus d’informations à partir d’une conférence téléphonique Take-Two ce matin.