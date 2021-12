L’éditeur de GTA Take-Two fait qu’il en faut deux pour abandonner la marque

Capture d’écran : The Game Awards / Kotaku

Dans un nouveau développement étrange, Take-Two a forcé les créateurs de It Takes Two à abandonner la marque pour le nom du jeu, de peur que les gens ne confondent l’éditeur de Grand Theft Auto avec un casse-tête de plate-forme sur un mariage en ruine.

Tel que rapporté par Eurogamer, Take-Two a frappé le studio indépendant Hazelight avec une revendication de marque peu après la sortie du jeu en mars. Une danse juridique s’est ensuivie, mais entre-temps, le studio, dirigé par le concepteur de jeux au franc-parler Josef Fares, a été contraint d’abandonner la marque pour le nom It Takes Two.

Un porte-parole de Hazelight a déclaré à Eurogamer qu’il « ne peut pas commenter les différends en cours », mais « espère qu’il sera résolu ». On ne sait pas comment cela affectera le jeu et le studio à l’avenir, et si It Takes Two devra être renommé à un moment donné. Take-Two n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

It Takes Two est le troisième jeu réalisé par Josef Fares, célèbre pour ses jeux indépendants innovants et qui dit beaucoup de « fuck », et le deuxième jeu développé par Hazelight, qu’il a fondé. Après les jeux acclamés par la critique Brothers: A Tale of Two Sons en 2013 et A Way Out en 2018, It Takes Two a été révélé à EA Play en 2020, neuf mois avant sa sortie, et bien avant que le notoirement litigieux Take-Two décide de son les avocats n’avaient pas assez de travail frivole à faire.

Comme l’a noté Eurogamer, Take-Two a chargé l’Office américain des brevets avec des dizaines d’autres réclamations douteuses contre des entreprises utilisant des mots génériques comme « rockstar », « mafia » et « civilisation ». Ou même des « starrocks ».

Cela fait suite à la guerre de l’éditeur contre les moddeurs et les projets de fans de GTA avant et après le lancement des remasters désastreux de la trilogie GTA.

Take-Two a également ciblé d’autres studios de jeux, y compris pas plus tard qu’en octobre, lorsqu’il s’est attaqué à la société de jeux mobiles Tripledot Studios, qui a demandé plus de temps pour se familiariser avec la demande de marque déposée récemment.

Jusqu’à présent, cependant, le différend juridique avec Hazelight ne semble pas avoir trop entravé le lancement de It Takes Two. Le jeu publié par EA s’est vendu à plus de 3 millions d’exemplaires et a été nominé dans plusieurs catégories aux Game Awards de cette année, y compris le jeu de l’année.