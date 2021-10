L’éditeur de Pathfinder Paizo forme la première union dans les RPG de table

Image : Paizo Inc.

Plus de 30 employés de Pathfinder et de l’éditeur de Starfinder Paizo Inc. ont annoncé aujourd’hui la formation du syndicat United Paizo Workers avec le soutien de Communication Workers of America, le plus grand syndicat des médias aux États-Unis. United Paizo Workers est le premier syndicat du genre dans l’industrie des jeux de rôle sur table.

« Les syndicats ont aidé à construire une classe ouvrière plus forte en Amérique et je suis fier de soutenir United Paizo Workers », a déclaré Shay Snow, rédacteur en chef de Paizo, dans un communiqué de presse. « Je crois que lorsque nous travaillons tous ensemble, nous nous en tirons mieux. La syndicalisation permet aux travailleurs d’avoir un siège autour de la table et garantit que nos voix et nos préoccupations sont entendues et prises en compte afin que tout Paizo puisse aller de l’avant pour un avenir positif.

Basé à Redmond, Washington, Paizo est l’un des plus grands éditeurs mondiaux de jeux de rôle sur table, souvent considéré comme un concurrent direct de Wizards of the Coast, l’éditeur de Dungeons & Dragons. En fait, la société a été fondée pour publier les magazines officiels de longue date de D&D Dungeon and Dragon avant que Wizards of the Coast refuse de renouveler les licences en 2007. Paizo a ensuite commencé à travailler sur son propre jeu de rôle, Pathfinder, en publiant le journal. -et-un premier livre d’aventures au crayon en 2009.

« Paizo mène certaines des campagnes vivantes les plus réussies de l’histoire des jeux de table, avec des joueurs réguliers dans plus de 36 pays », poursuit le communiqué de presse de United Paizo Workers. « Cependant, malgré ce succès, les travailleurs de Paizo sont sous-payés pour leur travail, obligés de vivre dans l’une des villes les plus chères des États-Unis et soumis régulièrement à des conditions de crise intenables. »

Les travailleurs qui ont signé l’annonce du syndicat United Paizo Workers vont des concepteurs et éditeurs de jeux aux développeurs et ingénieurs de logiciels.

Paizo a été fortement critiqué plus tôt cette année pour le licenciement de Sara Marie, une vétéran de 12 ans de l’entreprise qui s’occupait du service client et de la gestion de communauté. Diego Valdez, qui travaillait sous Marie, a démissionné peu de temps après, reprochant à l’entreprise la « nature lâche » du licenciement de Marie et son manque de « compétence et d’intégrité en matière de gestion » lors de son départ.

Tout cela a atteint son paroxysme lorsque l’ancienne employée Jessica Price a publié un long fil Twitter accusant les dirigeants de Paizo (entre autres) de harcèlement sexuel, de lutte contre les efforts de diversité au sein de l’entreprise et de congédiement de Marie pour avoir repoussé l’environnement de travail toxique que ces actions ont favorisé. . Le président de Paizo, Jeff Alvarez, a d’abord évité ces affirmations avant de promettre de vagues améliorations dans une déclaration de suivi.

«Ces événements, ainsi que des conversations internes entre les employés de Paizo, ont mis au jour un schéma de pratiques d’embauche incohérentes, d’inégalités salariales dans l’ensemble de l’entreprise, d’allégations d’abus verbaux de la part des dirigeants et de la direction, et des allégations de harcèlement ignorées ou dissimulées par les dirigeants. », poursuit l’annonce du syndicat Paizo. « Ces résultats ont encore galvanisé le besoin de politiques plus claires et de protections plus strictes des employés pour garantir que le personnel de Paizo puisse se sentir en sécurité dans son emploi. »

United Paizo Workers appelle le reste de la communauté des jeux de rôle sur table à soutenir ses efforts et exhorte la direction de Paizo à reconnaître volontairement le syndicat avant les négociations.

« Des changements ont été promis, en interne et en externe, par l’équipe de direction », conclut le communiqué de presse. « Cependant, la seule façon de s’assurer que toutes les voix des travailleurs sont entendues est l’action collective. C’est dans cet esprit que les travailleurs de Paizo se sont unis pour pousser à de vrais changements dans l’entreprise.