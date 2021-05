L’éditeur de photos Capture One est désormais optimisé pour les Mac M1, jusqu’à 100% d’augmentation des performances

Capture One, qui est une application de retouche photo populaire pour Mac, est maintenant optimisée pour Apple Silicon. Cela signifie que l’application fonctionne désormais en mode natif sur les Mac alimentés par Apple Silicon tels que l’iMac M1, le MacBook Pro, le MacBook Air et le Mac mini.

La société affirme que l’exécution de Capture One sur un Mac M1 offre une amélioration majeure des performances par rapport à Intel, y compris une amélioration jusqu’à 100% de l’édition et du traitement:

Et l’avenir s’annonce rapide. L’exécution de Capture One sur un Mac équipé de M1 accélérera jusqu’à 2 fois l’importation de photos avec le nouvel importateur avancé, tandis que la gestion de ces actifs dans les catalogues et albums est désormais 50% plus rapide. Le brossage des modifications avec Style Brushes est plus fluide que jamais sur un Mac M1, tandis que vous pouvez effectuer des modifications avec des outils clés tels que Recadrer et Faire pivoter deux fois la vitesse. Avec les performances les plus rapides à ce jour pour Capture One, il y a encore plus de place pour la créativité.

Les utilisateurs de Capture One peuvent désormais profiter des avantages de performances incroyables rendus possibles par la puce M1. Les nouveaux Mac disposent d’écrans incroyables, d’une mémoire plus rapide et de meilleurs graphismes qui permettront à Capture One de fonctionner encore mieux pour vraiment présenter les meilleures images des créatifs les plus exigeants au monde. L’importation, la génération d’aperçus, l’édition et le traitement seront jusqu’à 100% plus rapides, ce qui permettra aux photographes de passer plus de temps à faire ce qu’ils aiment: prendre des photos.