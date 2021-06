L’éditeur de photos Darkroom ajoute une intégration robuste de raccourcis sur iPhone et iPad

Darkroom est une application de retouche et de gestion de photos que nous avons largement couverte ici sur ., et elle continue de devenir encore plus puissante. Une nouvelle mise à jour apporte aujourd’hui une intégration approfondie avec l’application Raccourcis d’Apple, y compris des actions de raccourcis pour une variété de fonctionnalités différentes.

Comme détaillé dans le billet de blog d’annonce, la mise à jour d’aujourd’hui de Darkroom apporte cinq actions de raccourcis différentes :

Rejeter les photos Ajouter des photos aux favoris Marquer les photos Modifier avec la chambre noire Importer dans la chambre noire

L’équipe Darkroom explique que chacune de ces actions s’exécute avec toute la puissance de l’application Darkroom et peut être configurée pour effectuer une variété de tâches différentes :

Tout cela se passe en arrière-plan avec toute la puissance de notre application, et non une extension aux ressources limitées. Vous pourrez ajouter un filtre, définir l’intensité du filtre, l’insérer dans un cadre, et maintenant également recadrer dans un préréglage et ajouter votre filigrane à chaque photo ou vidéo traitée. À partir de là, vous pouvez l’enregistrer dans un dossier Fichiers, le télécharger sur Instagram, vous le nommez. Vous pouvez désormais recadrer automatiquement vos photos selon l’un de nos formats d’image standard. Nous choisirons le plus grand recadrage qui s’adaptera au centre afin que vous puissiez facilement exécuter une automatisation de recadrage 1:1 ou 9:16 pour préparer vos photos pour les médias sociaux. Nous avons également apporté cette capacité à la chambre noire elle-même lors du collage des modifications. Si vous copiez les modifications d’une photo, qui a été recadrée à l’aide de l’un de nos préréglages de rapport hauteur/largeur, et que vous les appliquez lorsque vous collez vos modifications par lots, nous recadrerons également toutes ces photos, ce qui facilitera encore plus la création de toutes vos photos et les vidéos semblent cohérentes.

Darkroom promet également que ses actions Raccourcis seront entièrement compatibles avec l’application Raccourcis sur Mac en ce qui concerne macOS Monterey plus tard cette année.

Darkroom est l’un des éditeurs de photos les plus puissants pour iPhone, iPad et Mac. L’application est disponible sur l’App Store en téléchargement gratuit avec des abonnements intégrés. Les gens de MacStories ont plus de détails sur la façon dont Darkroom s’intègre aux raccourcis.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :