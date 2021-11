(Image de jeux Victura/Highwire)

Victura, l’éditeur basé à Seattle à l’origine du jeu de tir tactique/simulation historique Six Days in Fallujah, a repoussé la sortie du jeu au quatrième trimestre 2022.

Dans l’intervalle, il prévoit également de « presque doubler » la taille de l’équipe de développement de Six Days aux Highwire Games de Seattle.

« Il est devenu clair que recréer ces histoires vraies avec une qualité élevée allait nécessiter plus de personnes, de capital et de temps que nous n’en avions », a écrit Peter Tamte, PDG de Victura, dans un communiqué de presse. « Doubler notre équipe n’est qu’une des nombreuses choses que nous faisons pour nous assurer que Six Days in Fallujah apporte de nouveaux types de profondeur tactique et émotionnelle aux tireurs militaires. »

Six Days se déroule pendant les événements de la deuxième bataille de Fallujah en Irak en 2004, qui est considéré à la fois comme l’un des combats les plus sanglants pour les troupes américaines dans la guerre en Irak et l’un des théâtres de combat urbains les plus dangereux de l’histoire de la marine américaine. Corps. La représentation de la bataille dans Six Days se voulait un mélange entre un jeu vidéo et un document historique, afin de transmettre aux joueurs une compréhension plus approfondie de la Seconde Bataille et de la guerre urbaine réelle.

Selon Victura, le jeu est réalisé « avec l’aide de plus de 100 Marines, soldats et civils irakiens ». Le projet a été conçu à l’origine par Eddie Garcia, un marine américain qui a combattu et a été blessé dans le conflit.

Six Days a été initialement annoncé en 2009, mais en raison d’un retour de bâton substantiel des groupes anti-guerre, son éditeur l’a discrètement abandonné quelques semaines plus tard. Sa brusque résurrection à Victura en février est toujours l’une des plus grandes surprises de 2021 dans l’industrie du jeu, et ce n’est pas comme si ce n’était pas une année étrange.

Cependant, Six Days est tout aussi controversé, sinon plus, en 2021. La deuxième bataille de Fallujah est un conflit central dans une guerre très conflictuelle, qui a eu un effet négatif durable sur la région et a ensuite été critiquée pour les tactiques employées. par les soldats américains, qui comprenait l’utilisation offensive de phosphore blanc.

Les survivants américains et irakiens du conflit ont critiqué Six Days pour avoir fait de la Seconde Bataille le sujet de ce qui est ostensiblement une activité de loisir. Les jeux vidéo sur la guerre ont un problème similaire aux films sur la guerre ; faire un jeu vidéo amusant où vous menez une guerre transmet accidentellement le message que la guerre est amusante, même si le récit d’un jeu individuel pourrait dire le contraire.

Victura a répondu aux critiques avec, entre autres, une FAQ complète sur le site officiel de Six Days. Le jeu final devrait inclure des segments documentaires qui interviewent à la fois des soldats et des civils qui étaient présents lors de la deuxième bataille de Fallujah, avec des images qui remontent à 2008.

Les joueurs ne joueront jamais non plus en tant qu’insurgé irakien pendant les six jours ; tirer sur un civil irakien serait une condition d’échec instantané ; et l’un des personnages jouables de Six Days est un « père irakien non armé essayant de faire sortir sa famille de la ville ». Victura a promis qu’une partie des recettes de Six Days sera reversée à des œuvres caritatives, les fonds étant dirigés par les soldats et les civils interrogés pour créer le jeu.

En passant, la nouvelle fenêtre de sortie prévue de Six Days est une flexibilité discrète mais fascinante. Pour une raison quelconque, Victura prévoit délibérément de sortir Six jours à temps pour la saison des vacances 2022. Cela signifie qu’il prévoit de faire ses débuts à peu près au même moment que l’entrée de 2022 dans la franchise Call of Duty de tireurs militaires, qui sortent chaque année depuis 2005 et sont généralement le jeu le plus vendu de l’année. Victura affiche ici une grande confiance dans son produit.