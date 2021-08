L’éditeur de Streets Of Rage 4 Dotemu a été racheté par Focus Home Interactive

Image : Dotemu

Dotemu est un nom qui sera familier à de nombreux joueurs Switch ; l’éditeur a produit et soutenu des titres “nouveaux rétro” exceptionnels ces dernières années, soit en remasterisant des classiques, soit en produisant des suites tant attendues dans des IP dormantes aux côtés de partenaires de développement talentueux. Les exemples comprennent Rues de Rage 4 et Windjammers, tandis que les projets à venir incluent Teenage Mutant Ninja Turtles : La revanche de Shredder.

Le succès de la société a évidemment attiré l’attention d’investisseurs potentiels, Focus Home Interactive confirmant aujourd’hui avoir acquis une participation majoritaire de 77,5%. Focus Home Interactive a récemment publié des titres multiplateformes notables comme Une histoire de peste : l’innocence, SnowRunner et Hood : hors-la-loi et légendes.

L’annonce souligne que le mouvement représente une croissance continue pour les deux parties ; du côté de Dotemu, Cyrille Imbert a souligné que l’entreprise conserverait son indépendance dans des domaines clés.

Rejoindre le Focus Home Interactive Group était un choix évident pour Dotemu. Nous partageons la même passion du jeu vidéo, la même envie de progresser, ainsi que les mêmes valeurs de respect et de bienveillance envers nos partenaires et nos équipes. Tout en poursuivant ses activités, cette nouvelle collaboration permettra à Dotemu de bénéficier de l’expertise incontestable des équipes de Focus Home Interactive pour la production de titres AA et ainsi de lancer la production de futurs remakes ou suites sur des licences de consoles 3D de première génération (les jeux de début des années 2000).

Tout en conservant l’indépendance éditoriale et stratégique qui a fait son succès, Dotemu saura donner encore plus d’ambition à ses projets et se donner les moyens d’élargir la gamme de services proposés aux studios, afin de garantir le succès de leurs productions. sur le label rétro ainsi que sur le label d’édition The Arcade Crew. Dotemu est donc idéalement positionné pour réaliser son ambitieux plan de croissance de tripler son chiffre d’affaires à moyen terme. Ma mission sera également de partager l’expertise de Dotemu avec les équipes de Focus Home Interactive, de sélectionner et convaincre des équipes talentueuses de rejoindre le Groupe afin de construire, ensemble, un acteur clé de l’industrie du jeu vidéo à l’échelle mondiale.

Pour les fans de la sortie de Dotemu, la ligne sur les avantages pour les futurs projets de remakes et de suites de «consoles 3D de première génération» ne manquera pas de générer un certain enthousiasme. Et oui, nous espérons toujours que l’annonce récente Tactiques de Metal Slug finira par faire son chemin vers le matériel Nintendo.

Faites-nous savoir ce que vous pensez de ce déménagement, et ce que vous espérez voir à l’avenir de Dotemu en particulier.