L’éditeur écrase l’effort d’organisation du travail ⋆ 10z viral

Un groupe d’employés à temps plein et partiel de Current Affairs, un magazine politique et culturel de gauche fondé en 2016, a été licencié pour avoir tenté d’organiser une coopérative de travail.

Le rédacteur en chef Nathan J. Robinson, auteur de Why You Should Be A Socialist, a licencié les membres du personnel pour avoir poussé à une restructuration organisationnelle qui limiterait son pouvoir sur l’entreprise, ont affirmé les employés licenciés dans un communiqué mercredi.

Selon les cosignataires, le personnel avait réfléchi à l’idée de restructuration pendant près de deux ans, et tous, y compris Robinson, avaient manifesté un réel intérêt pour la promotion d’un « lieu de travail plus démocratique où toutes les voix étaient également valorisées ».

“Nous en avons discuté de manière informelle, nous avons essayé des réformes au coup par coup, nous avons réalisé une enquête complète de l’organisation et des entretiens individuels avec les rédacteurs en chef et le personnel pour essayer de trouver un consensus sur une vision collective”, affirmait la lettre.

La section « Structure d’exploitation » du site Web réitère l’objectif de l’entreprise d’établir une culture qui responsabilise ses employés. « Avec une petite équipe (cinq employés à temps plein au 1er janvier 2021), un pod-master à temps partiel et un comité de rédaction bénévole qui sont tous très passionnés par le projet, nous travaillons à devenir un lieu de travail véritablement démocratique. ,” ça dit.

Cependant, une fois que les conversations sur la restructuration sont passées du brainstorming à la mise en œuvre, le ton de Robinson a changé. Lors d’un appel Zoom le 7 août au cours duquel les réformes étaient discutées, il est devenu agité et a commencé à accuser les employés d’avoir abandonné la mission créative qu’il avait décrite dans le premier numéro de Current Affairs.

Le lendemain matin, Robinson a demandé qu’un certain nombre d’employés démissionnent et suppriment leur accès aux canaux de communication de l’entreprise, s’engageant à embaucher de nouveaux membres du personnel pour remplacer ceux qu’il avait expulsés « sans avertissement ». Il a également supprimé quelques postes, dont celui d’entrepreneur indépendant Aisling McCrea.

Lorsque la rédactrice en chef de Managing & Amusements, Lyta Gold, aurait appelé Robinson et lui aurait demandé «Me licencier?», Il a répondu «Oui», selon le communiqué.

L’équipe de gauche se targue d’être un collectif fantaisiste et éclectique d’écrivains et de penseurs dédiés aux idéaux marxistes de lutte des classes, de résistance des travailleurs, de politique identitaire et de changement social radical, entre autres valeurs progressistes.

La version numérique propose une catégorie «Travail» avec des commentaires sur le salaire minimum, la philosophie communiste, la syndicalisation, les pratiques capitalistes d’exploitation ainsi que des entretiens avec des organisateurs syndicaux. En avril 2020, l’ancienne poète à grande échelle du point de vente, Cate Root, a écrit un guide pour les travailleurs mécontents et les militants en herbe à la recherche de meilleures conditions de travail, intitulé «Comment s’organiser».

Malgré l’engagement extérieur de son magazine en faveur du socialisme, Robinson semble avoir abandonné la cause lorsqu’il remet en cause sa propre autorité sur les affaires courantes.

Alors que Robinson a d’abord affirmé qu’il avait “perdu confiance” dans la “capacité de travailler ensemble” des employés licenciés, il a ensuite envoyé des e-mails de suivi renversant son raisonnement, déclarant plutôt qu’il ne voulait pas que les affaires courantes soient gérées comme un projet démocratique. .

«Cette organisation se dirige lentement vers une sorte de calcul où il va falloir qu’il soit clair une fois pour toutes quel genre d’autorité je voulais avoir sur elle. Et j’étais dans le déni du fait que la réponse est que je pense que je devrais être au sommet de l’organigramme, avec tout le monde sélectionné par moi et se rapportant à moi. J’ai laissé Current Affairs se constituer en une sorte de communauté d’amis égalitaire tout en sachant dans mon cœur que je le considérais toujours comme mon projet sur lequel je devais avoir le contrôle », a expliqué Robinson dans un e-mail.

La déclaration rédigée par des employés licenciés a fustigé l’incompétence de Robinson dans la gestion de l’entreprise et ses “actions contrôlantes et malhonnêtes”.

“Nous sommes tristes, atterrés, trahis et bien sûr en colère de réaliser que cette personne en qui nous avons confiance nous ment depuis des années”, indique le communiqué des employés. « Lorsqu’il s’agit de diriger une organisation, il n’est tout simplement pas à la hauteur de la tâche. Les employés ont cité un autre e-mail de Robinson dans lequel il l’admet.

«Je pense que vous avez vu hier qu’en fin de compte, j’ai juste senti que les affaires courantes s’éloignaient lentement de moi et j’ai pris une mesure insensée pour faire ce que je pensais pouvoir le récupérer. Je ne suis pas doué pour diriger une organisation. Je l’admets librement », aurait écrit Robinson.

Le rédacteur en chef n’a pas répondu à la demande de commentaire.

Les employés licenciés n’ont laissé aucune ambiguïté quant aux nuances hypocrites des actions de Robinson, déclarant: «Oui, nous avons été licenciés par le rédacteur en chef d’un magazine socialiste pour avoir tenté de créer une coopérative de travail.»

Robinson a longtemps vanté le socialisme en tant que système qui permet aux travailleurs de contrôler la façon dont l’argent est dépensé et qui dirige leur entreprise.

Il s’est moqué des critiques de l’idéologie dans le passé, rejetant les scrupules de Ben Shapiro sur Twitter en juin 2021 : « Imaginez si vous contrôliez votre lieu de travail et pouviez décider comment l’argent était dépensé et que votre patron était un leader élu plutôt qu’un tyran féodal. quelle horreur !

