L’éditeur met en pause le livre électoral d’Olivia Nuzzi et Ryan Lizza

Le livre très médiatisé d’Olivia Nuzzi et Ryan Lizza sur les élections de 2020 est sur la glace, a appris Page Six.

On nous dit que Nuzzi du magazine New York a subi « un revers important dans de nombreux domaines » de sa vie en raison d’un problème familial majeur qui s’est produit au début de cette année, qui comprenait « le report de la chronologie » du livre.

Pendant ce temps, on nous dit qu’il y a d’autres obstacles auxquels les tourtereaux devenus co-auteurs doivent faire face.

Les initiés de l’édition disent que Nuzzi et Lizza de Politico ont eu du mal à trouver le genre de scoops ou d’accès qui font sauter les superproductions politiques des étagères – en particulier avec l’appétit du public pour le drame de Washington sur le déclin.

On nous dit que même si la paire est bien approvisionnée du côté Trump de la saga, les hauts responsables de l’équipe Biden « ne font pas confiance » à Nuzzi en particulier, et le couple a eu du mal à extraire des informations de premier ordre à cause de cela. .

Les initiés de l’édition disent que Nuzzi et Lizza ont eu du mal à trouver le genre de scoops qui font sauter les superproductions politiques des étagèresTwitter

Alors que le projet similaire d’Edward-Isaac Dovere, « Battle for the Soul: Inside the Democrats’ Campaigns to Defeat Trump » (qui est sorti en magasin en mai 2021) présentait une interview du bureau ovale avec le président Biden, on nous dit que Nuzzi et Lizza n’ont jamais vraiment avait une chance d’obtenir ce genre de rendez-vous en raison de leur réputation dans l’aile ouest.

Pendant l’administration Trump, des tomes parsemés de scoops comme « Fire And Fury » de Michael Wolfe et la trilogie de Bob Woodward, « Fear », « Rage » et « Peril » sont devenus une lecture obligatoire pour une nation obsédée par une administration sans précédent – ​​menant à une alimentation frénésie parmi les éditeurs qui cherchent à trouver le prochain tourneur de pages politique.

Mais lorsque l’émission de téléréalité présidentielle de Trump a quitté la Maison Blanche, le marché s’est ramolli et il semble que Nuzzi et Lizza soient devenus les victimes d’une attitude moins enthousiaste à l’égard de la publication de comptes d’intrigues de palais.

L’équipe Biden aurait « ne pas faire confiance » à Nuzzi, ce qui rend difficile pour le journal l’accès à l’information.Instagram

Pendant ce temps, on nous dit que l’empressement à imprimer le livre a peut-être été émoussé par le moment #MeToo de Lizza – qui aurait pu devenir un handicap lors d’une tournée de livres et d’une campagne de relations publiques pour le livre, connu sous le titre de travail « Sans titre 2020 Livre de campagne.

En 2017, Lizza a été licencié par le New Yorker – où il avait été correspondant à Washington – après avoir été accusé de comportement inapproprié par un collègue. Le magazine a déclaré avoir découvert qu’il s’était livré à un « comportement sexuel inapproprié ». Lizza a déclaré que la caractérisation des événements par le New Yorker était « une terrible erreur ». Il a nié tout acte répréhensible. CNN – où il est analyste politique principal – l’a suspendu, mais l’a réintégré après que son enquête n’a trouvé aucune raison de le garder hors de l’antenne.

Ryan Lizza assiste au New Yorker Festival 2009. Neilson Barnard

Lorsque nous avons interrogé Avid Reader Press, une marque de Simon & Schuster qui gère le livre, sur l’état de l’œuvre, il a répondu de manière quelque peu énigmatique : « Avid Reader Press est ravi d’avoir un livre sous contrat avec Olivia Nuzzi et Ryan Lizza. » Mais lorsque nous leur avons demandé s’ils travaillaient toujours sur le livre 2020 ou s’ils travaillaient sur un autre livre, le porte-parole n’a pas été tiré au sort.