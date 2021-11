L’éditeur royal se souvient du chaos alors que Meghan commençait à sortir avec Harry | Royale | Nouvelles

« The Princes And The Press » est un documentaire en deux parties dirigé par Amol Rajan, diffusé sur BBC Two lundi, avec le deuxième volet prévu pour la semaine prochaine. Le nouveau documentaire couvre la relation « tumultueuse » des frères après le départ de Harry du cabinet.

Dans le documentaire, la commentatrice royale Camilla Tominey a affirmé que « l’enfer s’est déchaîné » lorsque Meghan a commencé à sortir avec le duc de Sussex.

Elle a déclaré: « Je ne connaissais pas son nom, je pense que personne à l’époque n’était parfaitement honnête à moins d’avoir regardé Suits – le drame juridique dans lequel elle avait joué.

« Mais c’est une émission de câble, c’est un peu une niche.

« Nous l’avons gardé si serré. C’était moi, mon rédacteur en chef, le rédacteur en chef adjoint, mon rédacteur en chef des nouvelles qui étaient les seules personnes au courant de l’histoire.

« Il n’apparaissait dans aucune liste d’actualités tant qu’il n’était pas sur la page prête pour la production.

« Je regardais mon fils Harry jouer au football et l’enfer s’est déchaîné dans le reste de ‘Fleet Street’. »

Elle a ajouté plus tard : « Il [Harry] entretient une relation amour-haine avec la presse.

« Je pense qu’il en a un peu ressenti l’intrusion, peut-être. Qui peut lui en vouloir ? »

En août de l’année dernière, des pirates informatiques russes auraient volé des « centaines » de photos personnelles de Harry et Meghan, y compris des photos de la reine lors de leur mariage dans le cadre d’une faille de sécurité, selon un livre.

Selon la biographie explosive, Finding Freedom, une source a affirmé que la fuite de données présumée était un « réveil » pour le couple.

Les co-auteurs Omid Scobie et Carolyn Durand ont écrit : « Le 12 septembre 2018, un programmeur informatique basé en Russie a réussi à pirater un compte de stockage en ligne sur le cloud qui contenait plus de deux cents photos inédites de Harry et Meghan prises par le photographe Alexi. Lubomirski.

« Parmi les images volées, il y avait des photos du couple partageant des moments personnels au cours de leur série de photos de fiançailles ainsi que d’autres de la réception de leur mariage (y compris certaines de la reine).

« Le grand ensemble comprenait également des sorties avec les yeux mi-clos et d’autres moments peu flatteurs destinés à la poubelle.

« Le pirate a divulgué une poignée de photos sur Tumblr (site de partage de photos).

« De nombreux fans ont supposé qu’il s’agissait d’images fausses et photoshopées, mais dans les coulisses, le palais de Kensington s’est inquiété lorsqu’ils ont reçu un conseil concernant la violation de la sécurité.

« Harry et Meghan ont été ‘alarmés d’apprendre qu’il était si facile d’obtenir de tels dossiers personnels à eux. »

Au fil des ans, plusieurs membres de la famille royale ont été victimes de piratage téléphonique.

En 2014, l’Old Bailey a appris que le prince William et Kate, la duchesse de Cambridge, ainsi que le prince Harry, étaient tous des victimes.

La duchesse de Cambridge a vu ses messages piratés 155 fois en l’espace de quelques mois entre 2005 et 2006, notamment le jour de Noël et de la Saint-Valentin.

William a également été piraté 35 fois.