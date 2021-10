L’édition « Absent Buttigieg, CB Strike et Clooney Perspective » – ​​RedState

C’était un peu déconcertant de découvrir que le secrétaire aux Transports de l’administration Biden, un certain Pete Buttigieg, n’avait pas annoncé auparavant qu’il serait absent du bureau de la mi-août à, eh bien, maintenant. D’autant plus que les Américains commencent à voir des étagères vides dans les magasins et des cartes montrant l’arriéré de navires essayant d’accoster dans les ports américains et bloqués au large des côtes.

Il s’avère que Buttigieg, qui est censé travailler sur une « évaluation de la chaîne d’approvisionnement sectorielle » avec les secrétaires à l’agriculture et au commerce, est en congé de paternité payé. C’est le fait que personne ne l’ait annoncé qui est particulièrement exaspérant. Avec une grave crise de la chaîne d’approvisionnement et Noël à venir, personne n’a pensé qu’il était sage de le faire savoir?

Certains observateurs ont noté que le secrétaire aux Transports Pete Buttigieg était plutôt silencieux alors que la crise de la chaîne d’approvisionnement s’aggravait. Il s’avère qu’il est en congé parental payé depuis la mi-août. Mais ne vous inquiétez pas. Il revient maintenant ! De @politico : https://t.co/p2tQuLydXT pic.twitter.com/W0ZcA8Tx10 – Byron York (@ByronYork) 15 octobre 2021

Plus précisément, Buttigieg prend BEAUCOUP de congés de paternité. La plupart des hommes mettent 10 jours en moyenne à partir d’une recherche très rapide sur Google (faites-en ce que vous voulez) et ni lui ni son mari ne se remettent physiquement de l’accouchement. Et, peut-être que je ne suis qu’un capitaliste insensible, mais si vous acceptez un travail avec les responsabilités d’un secrétaire de cabinet, il vous incombe – c’est votre devoir, en fait – de trouver un meilleur équilibre travail-vie que des mois payés laisser. Ou ce n’est pas la bonne solution pour ce que vous voulez dans la vie. Les femmes doivent prendre ces décisions tout le temps. Et ce n’est pas une tragédie. La vie est un compromis. Et comme mon collègue Bonchie l’a dit sur Twitter :

Si votre argument est « oh, allez, le fait d’être au travail de Pete Buttigieg n’aurait pas fait de différence dans la crise de la chaîne d’approvisionnement », vous venez de plaider sa démission. – Bonchie (@bonchieredstate) 15 octobre 2021

Quoi qu’il en soit, on dit qu’il est de retour maintenant (comme c’est une coïncidence remarquable qu’il soit de retour alors que l’histoire de son congé se termine !) et qu’il aura beaucoup à faire. Voici juste un avant-goût :

Commencez par le transport. Alors que certains ports chinois sont restés inactifs ou fonctionnent à capacité réduite à cause de Covid, ce n’est guère le seul problème. Un commerce robuste de biens durables a mis à rude épreuve les conteneurs, les navires et les opérations portuaires du monde entier. Le prix des conteneurs a grimpé en flèche et peut être plus de 10 fois plus élevé qu’il ne l’était il y a à peine deux ans. Bref, beaucoup de commerce international s’est considérablement ralenti, et une partie n’est plus rentable. Dans certains cas, les services liés au transport sont rationnés, car les prix sont maintenus bas — peut-être pour éviter de s’aliéner les acheteurs fidèles, ou peut-être parce que les vendeurs ne savent pas si les chocs de demande actuels sont permanents. Encore une fois, le résultat net est que beaucoup d’échanges ne se déroulent tout simplement pas en temps opportun.

Bienvenue au travail, Pete.

Je bavarde sur tout cela et plus encore

