L’édition anniversaire de Skyrim arrive sur PS5, Xbox Series X/S

Bethesda a annoncé aujourd’hui que son succès RPG en monde ouvert, Skyrim, vieux de près de dix ans, est à nouveau porté sur des consoles anciennes et nouvelles. Cette fois, l’éditeur l’améliore avec du contenu créé par des fans. Il s’appelle Skyrim Anniversary Edition, et il sortira le 11 novembre 2021 pour PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One et PC. Changer de joueur, quant à lui, peut aller botter du sable.

Oui, nous achetons, jouons, rachetons et rejouons les ports Skyrim depuis une décennie, donc au moins Anniversary Edition sera offert aux propriétaires actuels de Skyrim Special Edition gratuitement. Bethesda dit que ce nouveau port comprend plus de 500 éléments de contenu principalement créés par les utilisateurs du Creation Club, y compris des quêtes, des donjons, des boss, des armes, des sorts et “plus”. Dans Fallout 4 et les versions antérieures de Skyrim Special Edition, le contenu du Creation Club était un mélange de petits DLC créés par Bethesda, d’autres développeurs et des membres de la communauté. Normalement, vous devez acheter la plupart du contenu du Creation Club, donc en obtenir une pile avec ce nouveau portage devrait être agréable.

Correction: 20 août, 11 h 30 HE: L’édition anniversaire du jeu ne sera pas offerte gratuitement aux propriétaires actuels des éditions spéciales. Au lieu de cela, une version améliorée du jeu de nouvelle génération sera offerte gratuitement aux propriétaires actuels et futurs de l’édition spéciale. Pendant ce temps, les gens pourront payer pour mettre à niveau leurs éditions spéciales vers l’édition anniversaire pour un prix qui n’a pas encore été révélé. Est-ce déroutant et bizarre ? Ouais!

Comme vous pouvez vous y attendre, cette nouvelle version de Skyrim inclura également tous les DLC précédemment publiés, comme Dawnguard. C’est beaucoup pour votre argent. Très vite, jetons un coup d’œil à toutes les façons dont vous pouvez acheter et jouer à Skyrim en ce moment :

Xbox 360PS3PCPS4PSVRXbox OneSwitch Etc:

À ce stade, je viens d’accepter que je n’échapperai jamais à Skyrim ou à GTA V.

Par coïncidence, les deux nouveaux ports de ces jeux à monde ouvert extrêmement réussis sortent le même jour, le 11 novembre, plus tard cette année. Ces jeux ont survécu à plusieurs générations de consoles.

Je soupçonne que dans 20 ans, les enfants achèteront toujours des ports de GTA V et de Skyrim. Ce n’est qu’une question de temps avant que les téléphones ne deviennent suffisamment puissants pour les exécuter facilement, alors attendez-vous à une nouvelle prolifération dans un avenir pas si lointain.

Quand je mourrai, enterrez-moi dans les ports de Skyrim. Et peut-être jeter une copie de Elder Scrolls 6. Et GTA 6 aussi.

Attendez, ces deux franchises sont également bloquées au numéro cinq ?! Cet univers est cruel, mais comique.