L’édition complète de The Pianoman at Christmas de Jamie Cullum est disponible

Musicien et multi-instrumentiste multi-platine Jamie Cullum annonce aujourd’hui The Pianoman At Christmas – The Complete Edition. Sortie prévue le 19 novembre via Island Records. L’album de luxe s’achève l’album à succès acclamé par la critique de l’année dernière The Pianoman At Christmas Part 1, avec sa deuxième partie – comprenant 11 reprises de chansons de Noël classiques, ainsi que deux chansons originales, dont le premier single « Christmas Don’t Let Me Down », maintenant disponible.

S’inspirant du passé et inspiré par le présent, The Pianoman At Christmas – The Complete Edition voit Jamie faire équipe avec les innovateurs du jazz londonien Kansas Smitty’s, ainsi que le compositeur et producteur The Vernon Spring et la célèbre chanteuse de jazz basée à LA Lady Blackbird pour compléter un œuvre imprégnée de sophistication saisonnière. Parallèlement à ses deux morceaux originaux, Jamie insuffle une nouvelle vie à des classiques tels que « Winter Wonderland », « Silent Night » et « Frosty The Snowman », allant de « Amazing Grace » à « Man With The Bag » et « Sleigh Ride ». L’édition complète sortira sur des formats double CD et double vinyle noir, ainsi qu’une série limitée de vinyles de couleur 180G Heavyweight en rouge et or.

S’exprimant lors de la sortie, Jamie Cullum a déclaré: « Je me suis beaucoup amusé à créer la deuxième partie de TPAC. Enregistré en direct, tous dans la pièce ensemble – c’est la fête après le grand spectacle, avec des amis, des boissons et certains des meilleurs musiciens de la planète Terre.

Sorti presque un an jour pour jour avant la sortie de The Complete Edition, The Pianoman At Christmas présentait 11 chansons originales interprétées par 57 des meilleurs musiciens britanniques, enregistrées dans le célèbre Studio 2 d’Abbey Road et produites par Greg Wells dont la bande originale de The Greatest Showman a duré 28 semaines au numéro 1. L’album s’est vendu à plus de 37 000 exemplaires, passant 6 semaines dans le classement des albums, où il a culminé au numéro 11. En décembre, Jamie a battu le record du monde Guinness de la plus grande leçon de musique de tous les temps, lorsqu’il a donné une leçon de piano virtuelle à 2 282 personnes, leur enseignant le chant de Noël « In The Bleak Midwinter » avec les invités spéciaux Robbie Williams, Sigrid et Dodie.

Avec 10 millions d’albums vendus et plus de 890 millions de streams à ce jour, Jamie Cullum est un musicien célèbre dans le monde entier avec des fans fidèles aux quatre coins du monde. Avec une carrière de plus de 20 ans, ses légendaires spectacles live l’ont vu se produire et travailler aux côtés d’artistes aussi divers que Herbie Hancock, Pharrell Williams, Kendrick Lamar et IDLES – Jamie écrivant sur l’album de ce dernier Ultra Mono. Le succès de la percée du label majeur de Jamie, Twentysomething en 2003 et son suivi Catching Tales l’ont vu nominé pour un BRIT, un Grammy et de nombreux autres prix à travers le monde. En 2020 il a remporté un Ivor Novello Award pour son morceau « Age of Anxiety », tiré de son 9e album studio acclamé Taller. En plus de sa carrière d’enregistrement couronnée de succès, Jamie s’est également imposé comme un diffuseur musical plusieurs fois primé. son émission sur BBC Radio 2 a fêté sa 11e année de diffusion cette année.

Avec son premier album Black Acid Soul qui a reçu des éloges de la critique, Lady Blackbird est un nouveau talent révélateur avec une musique qui transcende la scène jazz à travers laquelle l’artiste basée à LA est enracinée. Reflet d’influences aussi variées que Billie vacances, Gladys Knight, Tina Turner et Chaka Khan, avec des critiques faisant des comparaisons avec Adele, Amy et Celeste, la voix distincte et séduisante de Lady Blackbird est à ne pas manquer.

Le groupe britannique Kansas Smitty’s a développé une voix musicale totalement unique à partir de ce qui se passe autour d’eux. Ils sont dirigés par le chef du groupe et producteur Giacomo Smith, dont les compositions cinématographiques figurent sur leurs sorties, plus récemment le célèbre Things Happened Here de 2021 pour le label basé à Berlin !K7. En 2015, ils ont lancé leur propre lieu et bar dans l’est de Londres, du même nom, qui est devenu l’un des points de conception du boom actuel du jazz au Royaume-Uni.

Le Londonien Sam Beste alias The Vernon Spring est un polymathe de la musique qui a des crédits de production, d’écriture et de performance aussi éclectiques que Amy Winehouse, Matthew Herbert, Kano, Joy Crookes, Beth Orton, Blood Orange, Gabriels et MF DOOM. Depuis 2019, il fait des vagues avec le projet solo The Vernon Spring, qui met en avant sa capacité rare à tenir la sophistication et la simplicité dans les mêmes mains à travers des compositions et des improvisations pour piano en sourdine très intimes.

The Piano Man At Christmas comprend les morceaux suivants :

Partie 2:

« Winter Wonderland » (feat. Kansas Smitty’s)

« Je crois au Père Noël »

« Man With The Bag » (feat Kansas Smitty’s)

« Noël ne me laisse pas tomber »

« Sleigh Ride » (feat. Kansas Smitty’s)

« Amazing Grace » (feat. The Vernon Spring)

« This Winter » (feat. Lady Blackbird et Kansas Smitty’s)

« Nuit silencieuse »

« Jingle Bells » (feat. Kansas Smitty’s)

« Frosty The Snowman » (feat. Kansas Smitty’s)

« Passez un joyeux petit Noël »

« God Rest Ye Merry Gentlemen » (feat. Kansas Smitty’s)

« Ne laissez aucun mur diviser »

Partie 1:

« C’est Noel »

« Beau ensemble »

« Suspendez vos lumières »

« Le Joli gros homme »

« Le Pianoman à Noël »

« Allume la lumière »

« Tant de Pères Noël »

« Noël ne vieillit jamais »

« Comment volez-vous »

« Noël m’a fait pleurer »

« Dans le sombre milieu de l’hiver »