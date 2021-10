L’édition définitive de GTA Trilogy comprendrait des «contrôles GTA V-Style»

Image: Rockstar

Plus tôt dans le mois, Rockstar l’a officialisé – confirmant une édition définitive de Grand Theft Auto : la trilogie arriverait sur Nintendo Switch et sur plusieurs autres plates-formes plus tard cette année.

Alors, à quel point cette édition définitive sera-t-elle « définitive » ? Un utilisateur des forums GTA, qui a apparemment divulgué des informations dans le passé, a partagé les détails d’une page d’assistance désormais supprimée concernant la prochaine version de Trilogy. Sur la base de la description, il y aura un nouvel éclairage, des améliorations environnementales, des textures haute résolution, des distances de dessin accrues, etc. Le point culminant est peut-être la mention des « contrôles de style GTA V », qui n’a pas vraiment été mentionné jusqu’à présent.

« Trois villes emblématiques, trois histoires épiques. Jouez aux classiques qui définissent le genre de la trilogie originale de Grand Theft Auto : Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto : Vice City et Grand Theft Auto : San Andreas mis à jour pour une nouvelle génération, maintenant avec across -des améliorations de la carte, notamment un nouvel éclairage et des mises à niveau environnementales brillantes, des textures haute résolution, des distances de dessin accrues, des commandes et un ciblage de style Grand Theft Auto V, et bien plus encore, donnant vie à ces mondes bien-aimés avec tous les nouveaux niveaux de détail.

Dans le rapport original de Kotaku, il a été noté comment les remasters fonctionneraient sur Unreal Engine et seraient probablement un mélange d’un style graphique « nouveau et ancien ».

En l’honneur du prochain anniversaire, nous sommes ravis d’annoncer aujourd’hui que les trois jeux arriveront sur les plates-formes de la génération actuelle plus tard cette année dans Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition: https://t.co/cMNwlfj3R5 pic. twitter.com/RrbCl1EWLx— Rockstar Games (@RockstarGames) 8 octobre 2021

Ajouterez-vous cette collection de trilogie à votre bibliothèque Switch lorsqu’elle arrivera plus tard en 2021 ? Qu’espérez-vous d’autre de ces éditions définitives ? Laissez un commentaire ci-dessous.