L’édition hebdomadaire d’autorité #169

Mediatek a dévoilé la puce Dimensity 9000, visant la série Snapdragon 800, la première puce annoncée à être produite sur le processus 4 nm de TSMC – Elle fonctionne en 5G sans mmWave, avec Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.3. En outre, il s’agit du premier SoC Armv9 avec les processeurs Cortex-X2, A710 et A510, il existe un nouveau GPU Mali-G710 et il est compatible LPDDR5X.

La panne de Google Cloud de mardi a mis hors service Spotify, Snapchat, Discord, Nest, Fitbit et un tas d’autres services, et les choses n’ont commencé à revenir en ligne que mercredi. Les rumeurs suggèrent que le Google Pixel Fold est annulé, probablement en raison d’une « incapacité à rivaliser ainsi que d’une pénurie de matériaux ». Google a lancé une « Fortnite Task Force » après qu’Epic ait ignoré le Play Store : des détails sont apparus dans un dossier juridique déposé par Epic cette semaine, citant des documents internes de Google. Et Android 12 a finalement atteint les téléphones Samsung, arrivant dès maintenant sur les Galaxy S21, S21 Plus et S21 Ultra, et « bientôt » disponible pour les précédents appareils Galaxy S, Note et Galaxy A, ainsi que d’autres pliables et tablettes. Cette semaine également, Google a « amélioré » le capteur d’empreintes digitales du Pixel 6 avec une nouvelle mise à jour en milieu de mois. Et Google a confirmé nos conclusions : la charge du Pixel 6 Pro est plafonnée à 23W.

Jeu :

GTA The Trilogy – The Definitive Edition est devenu disponible à l’achat et à la lecture à nouveau lundi après le désastre de lancement qui a vu le jeu retiré de la vente sur PC car Rockstar « avait besoin de supprimer les fichiers involontairement inclus dans ces versions ». Le week-end d’ouverture de Battlefield 2042 a également été un peu un désastre, avec un lancement précoce en proie à des plantages durs, des problèmes de serveur et des problèmes persistants. Xbox a fêté ses 20 ans ! Le chef de Xbox, Phil Spencer, a évoqué 20 ans de Xbox, tandis que plus de 70 jeux Xbox 360 et Xbox originaux ont été ajoutés à son catalogue de rétrocompatibilité pour célébrer. Et surprise : la campagne multijoueur de Halo Infinite « Heroes of Reach » est maintenant disponible en version bêta, la sortie du jeu étant toujours prévue pour le 8 décembre. Cette semaine, Stadia a fêté son deuxième anniversaire, Google offrant la Premiere Edition avec une remise importante. Et PAX East a confirmé son retour en personne à Boston du 21 au 24 avril 2022. Cette semaine également, A Short Hike primé est sorti sur PS4 mardi. Pendant ce temps, Kotaku a présenté en avant-première Dying Light 2 – la suite de zombies en monde ouvert est sortie en février et est « un grand jeu d’action rempli de zombies et de butin ». Enfin, GeForce Now est sur le point de commencer à diffuser des jeux PC directement sur les téléviseurs LG. L’application est déployée en version bêta cette semaine et facilitera l’utilisation du service sur grand écran.

Déplacez-vous sur Uber et DoorDash : il y a de nouveaux livreurs dans le quartier. Les derniers services de livraison ultrarapides promettent des courses à votre porte en 15 minutes ou moins, et ils se développent rapidement. Des entreprises comme Jokr, Gorillas, Buyk, GoPuff et Getir battent les services de livraison à leur propre jeu, Uber relevant le défi et promettant des services de livraison ultrarapides, à commencer par la France.

Mais quelles entreprises sont en tête du peloton, comment tiennent-elles leurs promesses et qu’est-ce que cela signifie pour l’avenir des magasins de proximité et des bodegas ?

Stockage à domicile en moins de 15 minutes

Voici quelques-uns des services de livraison ultrarapides les plus en vogue, bientôt disponibles dans (ou déjà dans) une ville près de chez vous :

GoPuff

Cette startup de livraison ultrarapide basée à Philly est l’idée originale de Rafael Ilishayev et Yakir Gola, qui ont imaginé l’idée d’entreprise alors qu’ils étudiaient à l’Université Drexel de Philadelphie. Ils ont commencé modestement, livrant des collations et des articles essentiels à l’arrière de leur camionnette sur le campus. Huit ans plus tard, ils sont l’une des plus grandes entreprises de livraison ultrarapide du monde, avec plus de 500 centres de micro-exécution livrant dans plus de 1 000 villes.

Gorilles

Faisant ses débuts à Brooklyn en mai 2021, Gorillas a récolté près d’un million de dollars de financement en octobre et promet de livrer une sélection de plus de 2 000 articles essentiels en dix minutes ou moins à vélo. Il n’y a pas de minimum de commande et la livraison ne coûte que 1,80 $. La société a cependant ses racines en Europe, opérant en Allemagne, en France, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas avant de frapper New York.

Jokr

Lancé en juin 2021 dans certaines zones de la ville de New York, Jokr a levé 170 millions de dollars d’investissement à ce jour. Leur lancement est intervenu juste après les débuts de Gorillas en mai, et ils promettent une livraison en 15 minutes ou moins à vélo – une excellente nouvelle pour l’environnement – ​​sans dépenses minimales et livraison gratuite. Quant à la rentabilité ? La société dit qu’elle s’en préoccupera plus tard, mais qu’elle avait perdu 73,6 millions de dollars sur seulement 1,7 million de dollars de revenus à la fin juillet.

Acheter

Buyk (prononcé « vélo ») a été lancé à Manhattan à l’automne, livrant les commandes en ligne et mobiles en 15 minutes ou moins, sans frais de livraison ni dépenses minimales. Les fondateurs Rodion Shishkov et Slava Bocharov ont précédemment lancé Samokat, un service de livraison ultrarapide européen. Buyk prévoit de s’étendre dans tous les arrondissements de New York d’ici la fin de l’année, et de s’étendre aux plus grandes régions métropolitaines des États-Unis en 2022.

Getir

L’entreprise turque de livraison d’épicerie Getir a fait ses débuts à Chicago en novembre 2021, offrant la livraison d’environ 2 000 articles populaires en dix minutes ou moins sur des scooters. L’entreprise ouvre une vitrine à Andersonville et exploitera sept « magasins sombres » qui serviront de centres de distribution dans la ville. Getir a en fait été fondée en 2015 à Istanbul, puis s’est étendue à neuf pays, les États-Unis étant le plus récent. D’ici la fin de 2021, la société vise à être en direct à New York et à Boston.

Allez l’épicier

Go Grocer a été mis en ligne à Chicago à peu près en même temps que Getir, se différenciant de certaines des autres applications de cette liste en ayant 16 magasins de brique et de mortier qui servent les clients sans rendez-vous. Ces magasins agissent également comme des micro-centres de distribution, promettant la livraison de plus de 4 000 produits populaires en 15 minutes ou moins.

Comment fonctionne la livraison ultrarapide ?

Afin de tenir leurs promesses, ces entreprises ne s’approvisionnent pas dans les magasins traditionnels. Au lieu de cela, ils gèrent des « magasins noirs » ou des centres de micro-exécution dans des zones de livraison clés. La cueillette et l’emballage sont automatisés par des robots, se déroulant dans un espace trop petit pour les travailleurs humains. Ce n’est pas nouveau : des entreprises comme Walmart utilisent déjà ces centres à certains endroits.

En règle générale, ces centres de micro-distribution stockent entre 1 500 et 5 000 produits, bien moins que les 35 000 produits typiques de votre épicerie moyenne. La plupart de ces entreprises – mais pas toutes – embauchent des travailleurs à temps plein plutôt que de compter sur l’économie des petits boulots (nous en reparlerons bientôt). Cela leur coûte plus cher, mais signifie que les employés reçoivent un salaire horaire, des avantages sociaux et des pourboires – et lorsque l’entreprise se développera, ils auront suffisamment de personnel disponible pour couvrir les quarts de travail. Les frais de livraison sont maintenus bas ou, dans le cas de certaines entreprises comme Jokr, gratuits, et beaucoup n’ont pas de minimum de commande. Beaucoup fonctionnent également 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc si vous avez une envie de crème glacée tard dans la nuit, vous savez qui appeler…

La livraison ultrarapide est-elle vraiment si géniale ?

Cette livraison rapide change la façon dont nous achetons – moins de planification à l’avance, plus de mentalité « obtenez-le maintenant », mais cela pourrait-il avoir des conséquences pour nos quartiers ?

Les sceptiques craignent que les centres de micro-réalisation ne remplacent à terme les bodegas et les épiceries de quartier. Et ces entreprises peuvent ne jamais atteindre votre quartier si vous ne vivez pas dans une grande ville densément peuplée – elles seront probablement difficiles à mettre en œuvre dans les petites villes ou les zones rurales, car la plupart des livraisons se font à vélo ou en scooter. En juillet, JP Morgan a averti que les startups de livraison ultra-rapide étaient « une menace majeure pour le paysage de l’épicerie », exerçant une pression sur d’autres services de livraison en ligne et avec le pouvoir de « potentiellement changer de manière significative » notre comportement d’achat d’épicerie. Il y a un risque de mauvaises conditions pour les travailleurs : GoPuff n’est que l’une des entreprises critiquées pour son modèle de travail d’exploitation des travailleurs sur scène…

Pendant ce temps, Gorillas a été critiqué pour ses « délais de livraison exténuants » en Europe. Vice a demandé à quoi servait la livraison d’épicerie en 15 minutes, en particulier lorsque la plupart des start-ups opèrent dans des quartiers urbains denses où l’épicerie la plus proche n’est jamais à plus de dix minutes à pied.

Qu’en est-il de l’impact environnemental ?

Malgré les inconvénients, il semble que les services de livraison ultrarapides pourraient présenter des avantages environnementaux :

Selon le New York City Food Policy Center du Hunter College, 40 % de la nourriture aux États-Unis est gaspillée. Le fondateur de Jokr, Ralf Wenzel, a déclaré que l’entreprise vise à utiliser des « données propriétaires et des algorithmes d’apprentissage automatique » pour ne commander et stocker que ce que les clients veulent, quand ils le souhaitent. Bien sûr, ce n’est pas si différent des analyses utilisées par la plupart des grandes épiceries. Jokr essaie également d’utiliser autant que possible les marques locales, en réduisant la distance que les marchandises doivent parcourir, ainsi qu’en supprimant les grossistes et les intermédiaires, en produisant des aliments directement à partir de fermes et de petites entreprises dans la mesure du possible, réduisant ainsi son empreinte carbone. Ces changements dans la chaîne d’approvisionnement pourraient avoir un impact significatif.

Quelles que soient vos réflexions sur les services de livraison ultrarapides, et que vous les utilisiez ou non, les analystes du commerce de détail disent qu’ils pourraient avoir du mal à survivre financièrement s’ils continuaient à livrer gratuitement ou à faible coût sur des commandes plus petites. Nous supposons que le temps nous dira s’ils se propagent partout ou s’ils disparaissent complètement.