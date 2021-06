L’édition ‘Hydroxychloroquine, In The Heights et Hong Kong Cinema Censorship’ – RedState ⋆ .

De nouveaux articles dispersés couvrant le nouveau rapport sur l’hydroxychloroquine peuvent sembler être l’un de ces mouvements d’épaules, de mea culpa après coup par les médias après qu’ils se soient si trompés. Le médicament, maintenant discrètement justifié après sa diffamation très publique pour être un médicament suggéré par l’homme maléfique du bureau ovale en 2020, s’est maintenant avéré assez efficace pour augmenter le taux de survie des personnes atteintes d’une infection avancée à coronavirus .

Mais le peuple américain ne devrait vraiment pas être si prompt à laisser les médias se débrouiller. Parce que si le nouveau rapport du St Barnabas Medical Center dans le New Jersey tient, les médias ont joué un rôle – littéralement – ​​empêchant les gens de se faire soigner et peut-être de les empêcher de mourir.

C’est trop dur ? Peut-être. Mais peut-être qu’il est temps que nous soyons un peu durs.

Particulièrement après un an à regarder les gens enfiler des masques que nous apprenons maintenant n’a peut-être pas été aussi efficace, fermer leurs entreprises pour des raisons qui semblent plus idiotes au jour le jour, et priver leurs enfants de leurs amis et de leur éducation sans aucune preuve claire que c’était nécessaire .

Les médias – et ils paniqueront et se défendront en se cachant derrière le « nous ne faisons que rapporter, nous ne décidons pas ! » mythe – a aidé à vendre toutes ces choses à des gens effrayés qui, dans de nombreux cas, se sont retournés les uns contre les autres et ont fait honte aux gens pour qu’ils se conforment. J’en ai vu un tas à DC. Bon sang, j’en étais souvent la cible (la partie conformité n’a jamais été quelque chose à laquelle je me suis radouci. Comme cela a dû être frustrant pour les grondements ! (heh heh)).

Les médias conservateurs sont remplis d’éditoriaux et de manifestes d’opinion vantant les mérites de tenir les nouvelles grand public pour responsables de leurs préjugés et de leurs compétences en marketing qui semblent ne vendre qu’une seule philosophie politique. Mais à quoi servent toutes ces pièces de réflexion ? Ont-ils empêché Jeffrey Toobin de revenir à l’antenne de CNN pour discuter de sa masturbation lors d’un appel zoom ? Empêchent-ils le Dr Fauci d’utiliser les informations par câble comme plate-forme pour déclarer qu’il est la science elle-même ? Redonnent-ils les mois que les Américains auraient pu passer à déterminer comment tenir la Chine responsable s’il s’avère que la théorie de plus en plus probable des fuites de laboratoire concernant les origines de COVID s’avère vraie ?

Non. À tout cela.

Alors, comme l’a demandé le grand Sean Connery à Kevin Costner dans “The Untouchables”, qu’êtes-vous, les Américains, prêts à faire ?

Une chose que les Américains peuvent certainement faire est de voter. Nous avons un moyen terme à venir. Utilisez le droit de voter pour vous exprimer. Et arrêtez de prêter l’oreille aux poubelles.

Et prêtez plutôt l’oreille à ce podcast ! Je parle de tout cela aujourd’hui, ainsi que de la gloire de “In The Heights” (bande-annonce ci-dessous), et de la façon dont la presse hollywoodienne commence enfin à aborder la censure chinoise – ennuyeux que cela leur ait pris autant de temps, mais un un développement bienvenu malgré tout.

L’émission est diffusée sur Spotify et vous pouvez également me trouver sur iHeartRadio, Apple Podcasts, FCB Radio’s Spreaker et Deezer.