L’édition la plus difficile de Transpyr Coast to Coast

06/07/2021 à 16:27 CEST

Sport.es

C’était l’une des éditions les plus attendues de Transpyr d’un océan à l’autre des dernières années. C’est à partir du moment où il a dévoilé le nouvel itinéraire et a multiplié les intérêts au moment où il a dû être reporté en raison des effets du COVID.

Enfin, le dimanche 13 juin, le onzième édition d’un événement considéré depuis plusieurs années comme l’une des meilleures courses de vtt au monde. Et il l’a fait avec une toute nouvelle route, une route hybride qui reliait les Français aux Espagnols et avait l’incitation à commencer là où Transpyr Coast to Coast avait toujours fini, dans la mer Cantabrique. Comme si cela ne suffisait pas, l’organisation a dû s’adapter aux effets de la pandémie de COVID19 aussi bien en France qu’en Espagne, avec des hébergements touristiques toujours fermés, des mesures restrictives, postes frontaliers fermés, et d’autres obstacles.

Ainsi, à 9 heures du matin, le test de VTT a commencé du bord de la plage à Saint-Jean-de-Luz dans une sortie divisée en petits groupes, suivis de Transpyr Backroads, les cyclistes sur route qui avaient devant eux plus de 1000 km entre ports mythiques et routes méconnues.

Le premier stade Cela a surpris le groupe de cyclistes non seulement à cause de la chaleur inattendue de plus de 30 degrés, mais aussi à cause des pentes abruptes de la chaîne de montagnes du territoire basque. En dépit d’être l’étape la plus courte de Transpyr Coast to Coast, elle a déjà fait une brèche physique et a montré ce que serait la onzième édition.

La deuxième étape sorti du célèbre fronton de Saint-Jean-Pied-de-Port, au milieu de la route française de Saint-Jacques et présentait une fois de plus un terrain très exigeant avec 2 800 mètres de dénivelé et 92 kilomètres entre les zones boisées d’Irati, des pentes abruptes et des vues impressionnantes pour les montagnards. De leur côté, les cyclistes de Transpyr Backroads ont dû surmonter l’une des étapes les plus difficiles de la semaine, avec 139 km et un dénivelé positif de 3 700 mètres avec pour point culminant de franchir la Col de la Hourcère-Issarbe, un port qui a été inclus pour la première fois dans le dernier Tour de France.

La troisième étape, au départ de Oloron-Sainte-Marie, dans la région des Pyrénées du Béarn, a eu le charme de passer par la région de Tourmalet et le Pic du Midi qui a impressionné tout le groupe de cyclistes. Ceux de la montagne, pour un parcours de 107 km et 3 200 mètres de dénivelé qui combinait les pistes implacables dans les montées avec des sentiers ludiques dans les descentes, traversant la ville de Lourdes à mi-parcours et la descente rapide vers Bagnères de Bigorre. Pour la route, ce fut l’étape reine avec le passage par les colosses du Tour de France comme le Aubisque ou la Tourmalet, ce dernier comme dans les grands exploits de la course mythique, sous une forte averse qui n’a pas arrêté les cyclistes. Au total, 152 kilomètres et 4000 mètres de dénivelé à travers les lieux magiques du Tour.

L’équateur du test a été franchi à la quatrième étape, Entrez Bagnères de Bigorre Oui Vielha. Des Pyrénées françaises à la Catalogne, en maintenant le côté atlantique de l’itinéraire. Une étape qui a dû varier le parcours à la dernière minute en raison d’instructions inattendues de la préfecture française, mais qui ne nous a pas empêché de proposer un échantillon des innombrables possibilités de vélo qu’offre la région de la Haute Bigorre. Et puis l’orage est arrivé. Chaque Transpyr Coast to Coast a son étape de tempête et cette fois, il a trouvé les participants quittant le Val d’Aran et entrant dans les Pyrénées de Lleida. Bien que la plupart des participants aient pu terminer l’étape, des groupes de cyclistes ont dû faire face à des conditions météorologiques difficiles, si bien que l’organisation a décidé de neutraliser une partie de l’étape pour les vététistes.

le sixième jour Le soleil est revenu et avec lui le territoire connu sous le nom de Transpyr Coast to Coast : l’étape qui reliait la Seu d’Urgell à Camprodon avait un long kilométrage avec 108 km et + 2 900 m pour le VTT et 138 km et + 2 900 m pour ceux de Backroads, dépassant le Coll de la Creu de Maians et la colline Verda, et le Collada de Toses et Coll de Jou respectivement. L’eau qui est tombée la veille a surpris les cyclistes qui ressentaient déjà la fatigue de cinq étapes dans des situations météorologiques très différentes. Malgré cela, et avec le sentiment de n’être qu’à 24 heures de réaliser le rêve de traverser les Pyrénées, on arrive sous le mythique pont de Camprodon après une descente passionnante de plusieurs kilomètres. Et enfin la dernière étape est arrivée, digne de dire qu’« il n’y a pas d’étape facile à Transpyr Coast to Coast & rdquor ;. 107 kilomètres pour les montagnes et 152 sur la route pour relier les régions de Gérone de Ripollés et de l’Empordà. Plus d’une centaine de kilomètres pour remplir la mission et ainsi, 87% des participants qui ont commencé dans la mer Cantabrique, ont pu recueillir l’eau des deux mers, l’un des symboles emblématiques et irremplaçables de cette course-aventure. Le classement général des VTT Transpyr Gran Raid, réalisé dans les tronçons chronométrés du parcours, serait mené par Oscar Sébastien Oui Albert Rota dans la catégorie masculine, Iker Irastorza et Carlos Medina dans la catégorie maître, Diego Galofré Oui Place David chez le grand maître et enfin Siska Simone Marrecau Oui Dries Smeuninx dans la catégorie mixte. Et pour les célibataires, c’était le jour d’honorer les vainqueurs du Transpyr Gran Raid MTB Solo Criterium by Pirelli : Manuel Llano dans la catégorie masculine et Ana Martinez chez la femelle.

L’édition la plus difficile de Transpyr Coast to Coast s’est terminée par cette cérémonie, tant pour l’organisation que pour les participants. Une édition qui a une nouvelle fois uni deux mers et fait des Pyrénées une terre de cyclisme authentique.