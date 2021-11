L’édition légendaire de Mass Effect bientôt disponible sur Xbox Game Pass ? | GameSpot News – Mises à jour de GS News

Selon le site Web polonais XGP et rapporté par VGC, l’édition légendaire de Mass Effect pourrait se diriger vers Xbox Game Pass dès cette semaine, selon une liste apparemment accidentelle sur le Xbox Store.

Plus tard dans la vidéo, Persia parle de certaines nouvelles récentes sur les jeux de combat, à commencer par Riot Games, révélant plus d’informations sur Project L, un jeu de combat 2D se déroulant à Runeterra. En tant que combattant basé sur l’assistance, les joueurs constitueront une équipe de deux champions différents qu’ils pourront alterner pendant un match, et le jeu récompensera « la constitution d’équipe stratégique, la prise de décision à la volée et de solides bases de combat ».

Peria couvre également l’ajout de Ryu, Chun-Li et Akuma de Street Fighter avec Brawlhalla, le jeu de combat gratuit d’Ubisoft. Il s’agit de la dernière série de personnages annoncée dans le cadre de l’événement « croisements épiques » de Brawlhalla.