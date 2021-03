L’édition limitée Mario Red & Blue Nintendo Switch est de retour en stock

Le 35e anniversaire de Mario pourrait se terminer officiellement à la fin du mois de mars, mais il est encore temps de récupérer le nouveau commutateur Nintendo Mario Red & Blue Edition. Il est de nouveau en stock chez Best Buy. Ce réapprovisionnement arrive juste après le jour du 10 mars, donc on ne sait pas combien de temps ces consoles en édition limitée seront disponibles, alors agissez vite et prenez la vôtre!

Cette édition spéciale Switch a été lancée aux côtés de Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, mais gardez à l’esprit que le jeu n’est pas inclus ici. Vous recevrez cependant un étui de transport en édition spéciale orné de l’iconographie de Mario. Assurez-vous de vous procurer l’un des nombreux grands titres Mario disponibles sur le commutateur pendant que vous y êtes.

Offres VPN: licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

De nombreux bundles Nintendo Switch en édition limitée se vendent pour des centaines de dollars, il est donc préférable d’en obtenir un maintenant plutôt que de devoir traiter avec des revendeurs plus tard. Si vous êtes nouveau sur la Nintendo Switch, assurez-vous de consulter notre guide Nintendo Switch pour apprendre tout ce que vous devez savoir sur votre nouvelle console hybride, y compris une liste des meilleurs accessoires Nintendo Switch.