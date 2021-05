L’édition limitée OnePlus Watch Cyberpunk 2077 sera lancée en Chine

Même avant que la OnePlus Watch ne fasse ses débuts officiels, les rumeurs d’une édition spéciale portable ont tourbillonné. Maintenant, il semble que ces murmures aient eu un certain poids. OnePlus a annoncé que l’édition limitée Cyberpunk 2077 de la montre fera ses débuts plus tard ce mois-ci.

Comme la version Cyberpunk 2077 du OnePlus 8T, la montre unique OnePlus présentera de nombreux accents jaune néon et noir sur les bracelets en caoutchouc. Il y a aussi un cadran spécial avec des accents cyan et des chiffres jaunes. OnePlus présente également un support de montre Silver Hand littéral, rendant hommage au personnage principal du jeu. On ne sait pas si cela sera proposé aux côtés des appareils ou s’il fournit une fonctionnalité de charge.

Au-delà de ces départs visuels, la montre spéciale OnePlus devrait rester cohérente avec l’option standard en termes de spécifications. Cela signifie qu’un écran AMOLED de 1,39 pouce, une batterie de 402 mAh, des capteurs de SpO2 et de fréquence cardiaque et une résistance à l’eau de 5 ATM seront probablement tous présents.

OnePlus Watch Cyberpunk 2077 édition: prix et disponibilité

L’édition OnePlus Watch Cyberpunk 2077 sera lancée le 24 mai et sera mise en vente le même jour. On ne sait pas combien cela coûtera, mais nous imaginons un peu plus que le prix de 159 $ du modèle standard.

Nous nous attendons également à ce que la montre soit limitée à la Chine, tout comme le Cyberpunk OnePlus 8T.

La première smartwatch de OnePlus n’a pas réussi à captiver notre imagination, mais peut-être que l’édition Cyberpunk en fera un incontournable pour les amoureux des deux marques.