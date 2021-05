L’édition ‘Not-A-SOTU Address, Falcon & Winter Soldier et Behar Bumbles’ – RedState ⋆ .

Si vous avez regardé le discours de Biden au Congrès – qui n’était PAS UN discours sur l’état de l’Union, du moins on nous le dit – vous auriez peut-être été confus quant à la façon dont la nation paiera pour ce qui ressemblait à des milliards de nouvelles dépenses. Ou vous avez peut-être été endormi. La chance de l’un ou l’autre est à peu près égale.

Au milieu de ce qui était une longue liste de plans de redistribution des richesses et d’appels à taxer les plus hauts revenus, Biden a déclaré que le sénateur Ted Cruz du Texas avait décidé que c’était le plus radical. Et il a raison.

La ligne la plus radicale de Joe Biden était: «Nous, le peuple, c’est le gouvernement». Non Joe, vous vous méprenez gravement sur la Constitution. «Nous, le peuple», ce n’est pas le gouvernement. «Nous, le peuple», ce sont les personnes qui dirigent le gouvernement, dont la liberté que Biden est en train de retirer. pic.twitter.com/ztwfzOoBSj – Ted Cruz (@tedcruz) 29 avril 2021

Il semblerait que Biden et la majorité démocrate voudraient vendre au peuple américain l’idée que leur gouvernement fédéral est eux. Et qu’ils sont leur gouvernement fédéral. C’est une chose étrange à dire à une chambre presque vide de législateurs qui ont généralement tendance à être déconnectés de ce que font les habitants de leurs États pour s’en sortir. C’est peut-être pourquoi le GOP a décidé d’offrir une réfutation traditionnelle, bien que le discours soit minimisé comme une véritable adresse SOTU. Le sénateur du GOP Tim Scott de Caroline du Sud a livré cette réponse et, parce qu’il est un homme noir élevé dans le sud, et probablement parce que la tension raciale semble être l’outil du jour pour diviser les Américains, il a parlé de racisme et a offert sa conviction personnelle. était que cette nation n’est pas un pays fondamentalement raciste.

Oh mon Dieu, est-ce que ça a mis les progressistes en colère. The View’s Joy Behar a illustré leur réponse de la manière la plus stupide et la plus hilarante: en expliquant à ses téléspectateurs que la bonne sénatrice ne comprend tout simplement pas ce que signifie le racisme systémique.

«Maintenant, Tim Scott, il ne semble pas comprendre – et beaucoup d’entre eux ne semblent pas comprendre – la différence entre un pays raciste et le racisme systémique. Ils ne semblent pas faire la différence », a-t-elle déclaré. «Oui, ce n’est peut-être pas un pays raciste. Peut-être que les Américains, la majorité, ne sont pas racistes. Mais nous vivons dans un pays avec un racisme systémique », a poursuivi Behar. «Le fait que Tim Scott ne puisse pas le reconnaître est consternant. Comment pouvez-vous aller là-bas et dire cela alors que vous venez de dire il y a deux minutes que vous étiez l’objet et la victime de discrimination? »

Si vous espériez avoir un aperçu de l’état de notre syndicat, Behar l’a certainement fourni.

