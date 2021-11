L’édition physique de GTA Trilogy sur Switch semble nécessiter un téléchargement

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Mettre à jour [Fri 5th Nov, 2021 08:15 GMT]: Des images de l’art de la boîte de la trilogie GTA ont commencé à faire surface en Europe. Le détaillant en ligne britannique The Game Collection a partagé l’image suivante, qui montre l’illustration de la boîte et l’exigence d’un téléchargement sur Internet :

Image : via la collection de jeux

Article original [Tue 26th Oct, 2021 00:55 BST]: Nous avons entendu la semaine dernière comment Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition sur Nintendo Switch était d’une taille plutôt charnue – avec environ 25,4 Go. C’était selon une liste sur la page eShop d’Amérique du Nord.

Bien que ce ne soit pas vraiment énorme par rapport aux téléchargements sur d’autres plates-formes, si vous êtes un collectionneur physique de Nintendo, ce n’est peut-être pas la meilleure nouvelle. Un aperçu de l’art de la boîte officielle du jeu pour l’Amérique du Nord a maintenant fait surface en ligne et l’étiquette redoutée « téléchargement requis » est attachée au recto.

Ces informations proviennent de Direct-Feed Games et l’image ci-dessous a été récupérée de Target :

« Les détaillants américains reçoivent désormais des actifs et GTA – The Trilogy for Switch a une bannière « Téléchargement requis ».

Si cela finit par nécessiter un téléchargement, ce ne serait pas si surprenant compte tenu de l’historique de Rockstar sur le Switch. La version Switch physique de La Noire besoin d’un téléchargement de 14 Go.

La version physique de GTA: The Trilogy arrivera le 7 décembre et la version numérique sera lancée un mois plus tôt le 11 novembre. Allez-vous prendre une copie papier de ce jeu ? Laissez un commentaire ci-dessous.

